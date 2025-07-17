Економіка Долар подолав черговий психологічний рубіж на готівковому ринку - КУРС ВАЛЮТ НА СЬОГОДНІ

2025-07-17 14:37

Курс гривні знизився відносно долара, який подолав психологічний рубіж на готівковому ринку. Про це свідчать дані моніторингу у четвер, 17 липня.

Середній курс продажу долара піднявся на 5 копійок до 42,05 гривень, а курс євро впав на 15 копійок до 49,00 гривень.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,55 гривень, а євро – по 48,00 гривень.

На міжбанку американська валюта додала у ціні 1 копійку і коштує 41,88-41,91 грн/долар купівля-продаж.

Вчора Нацбанк знизив курс долара до гривні до рівня 41,8129 гривень (-0,0082 грн). Офіційний курс євро становить 48,5197 гривень (-0,2834 грн).

На світових ринках долар США зріс до основних світових валют. А євро впав до 1,1625 долара. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп спростував інформацію про звільнення керівника ФРС Джерома Пауелла. Однак американський лідер не виключив такої можливості у майбутньому.