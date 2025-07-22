Економіка Курс гривні трохи зміцнився щодо долара, але знову знизився відноно євро

2025-07-22 09:25

Курс гривні трохи зміцнився щодо долара, але знизився відноно євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,95 гривень, а курс євро піднявся на 5 копійок до 48,95 гривень.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, а євро – по 48,00 гривень.

На міжбанку курс американська валюта додала у ціні 1 копійку і перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар купівля-продаж.

В п'ятницю Нацбанк знизив курс долара до гривні на понеділок до рівня 41,7514 гривень (-0,1156 грн). Офіційний курс євро становить 48,607 гривень (+0,1543 грн).