Економіка Курс гривні трохи зміцнився щодо долара, але знову знизився відноно євро

2025-07-22 09:25

Курс гривні трохи зміцнився щодо долара, але знизився відноно євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,95 гривень, а курс євро піднявся на 5 копійок до 48,95 гривень.

Сьогодні  в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, а євро – по 48,00 гривень.

На міжбанку курс американська валюта додала у ціні 1 копійку і перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар купівля-продаж.

В п'ятницю Нацбанк знизив курс долара до гривні на понеділок до рівня 41,7514 гривень (-0,1156 грн). Офіційний курс євро становить 48,607 гривень (+0,1543 грн).

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Долар подолав черговий психологічний рубіж на готівковому ринку - КУРС ВАЛЮТ НА СЬОГОДНІ

2025-07-17 14:37

Трагедія на полігоні у Чернігівській області: мобілізований розстріляв з автомата двох військових інструкторів

2025-07-17 13:35

Долар в Україні продовжує зростати - курс валют знов обновив історичний максимум

2025-07-16 14:46

Курс гривні знов помітно зміцнився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-07-11 14:39

Еще новости в разделе "Економіка"

Курс гривні трохи зміцнився щодо долара, але знову знизився відноно євро

2025-07-22 09:25

Польські виробники олії звернулася до прем'єра Туска з проханням розблокувати імпорт ріпаку з України

2025-07-21 13:32

Цього року кожне друге імпортоване українцями вживане авто - електромобіль

2025-07-18 12:29

Долар подолав черговий психологічний рубіж на готівковому ринку - КУРС ВАЛЮТ НА СЬОГОДНІ

2025-07-17 14:37
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Курс гривні трохи зміцнився щодо долара, але знову знизився відноно євро 2025-07-22 09:25
Польські виробники олії звернулася до прем'єра Туска з проханням розблокувати імпорт ріпаку з України 2025-07-21 13:32
Цього року кожне друге імпортоване українцями вживане авто - електромобіль 2025-07-18 12:29
Долар подолав черговий психологічний рубіж на готівковому ринку - КУРС ВАЛЮТ НА СЬОГОДНІ 2025-07-17 14:37