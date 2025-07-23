Економіка Долар трохи знизився по відношенню до гривні, але євро стрімко дорожчає

2025-07-23 11:28

Курс гривні знову трохи зміцнився відносно долара, але прискорив зниження щодо євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро піднявся на 15 копійок до 49,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, а євро – по 48,00 гривень.

На міжбанку американська валюта втратила у ціні 5 копійок і зараз перебуває на рівні 41,77-41,80 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара до гривні до рівня 41,8194 гривень за 1 долар (+0,0680 грн). Офіційний курс євро становить 48,7907 гривень за 1 євро (+0,1837 грн).

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