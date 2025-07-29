Світ Прощання з Оззі Осборном: легенду хард-року вшанують гучним рок-фестивалем в Бірмінгемі

2025-07-29 08:24

Смерть 76-річного фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна стала глибоким потрясінням для його рідних, друзів і мільйонів фанатів по всьому світу.

Після підтвердження сумної звістки стало відомо, що в рідному Бірмінгемі планують масштабне вшанування життя легендарного рокера. Проте перед цим відбудеться приватний похорон.

Як пише Express, Оззі пішов із життя в колі родини. Його дружина Шерон Осборн нині у дуже вразливому стані й прагне провести чоловіка в останню путь тихо -без уваги публіки. Вона хоче поховати його у приватному саду їхнього родинного маєтку Welders House, оскільки не відчуває сил витримати відкриту церемонію. Інсайдери кажуть, що її стан здоров’я викликає серйозне занепокоєння.

Попри це, прощання з Оззі не обмежиться лише похованням. У Бірмінгемі, де музикант народився і нещодавно востаннє вийшов на сцену, готують грандіозне святкування життя Осборна. Йдеться про рок-фестиваль, участь у якому можуть взяти як зірки світового рівня, так і молоді музиканти, на яких Оззі мав вплив.

Серед них -27-річний Yungblud (Домінік Гаррісон), який виступив разом з Осборном на прощальному концерті Back to the Beginning у Бірмінгемі. Після смерті кумира артист написав зворушливе послання:"Ти взяв нас у свою пригоду – пригоду, з якої все почалося. У мене справді розбите серце. Ти був найвеличнішим усіх часів".

Він також пообіцяв носити подарований Оззі хрест як символ духовної спадкоємності.

Очікується, що вшанування пам’яті Осборна стане однією з найгучніших культурних подій року. За словами джерел, сотні відомих артистів уже висловили бажання долучитися, а тисячі фанатів зберуться на вулицях Бірмінгема. Пам’ятні заходи можуть пройти біля символічних місць, зокрема мосту Black Sabbath Bridge, де вже з’являються перші меморіали з квітами, свічками та записками від фанів.

Раніше стало відомо, що Оззі Осборн, який помер 22 липня, залишив після себе багатомільйонну заборгованість перед Податковою службою США.