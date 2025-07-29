Економіка Курс гривні на готівковому ринку стабілізувався відносно долара і зміцнився щодо євро

2025-07-29 11:30

Курс гривні стабілізувався відносно долара і трохи зміцнився щодо євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Середній курс продажу долара залишився на рівні 41,95 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,35 гривень.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,45 гривень, а євро – по 48,35 гривень.

Зранку на міжбанку америкнська валюта подешевшала на 2 копійки і перебуває на рівні 41,77-41,80 грн/долар купівля-продаж.

У п'ятницю Нацбанк підвищив курс долара до гривні до рівня 41,7824 гривень за 1 долар (+0,0086 грн). Офіційний курс євро становить 48,9815 гривень за 1 євро (-0,1194 грн).