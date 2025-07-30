Світ Офіційна площа Польщі протягом одного року скоротилася на 68 гектарів

2025-07-30 10:29

Офіційна площа Польщі у 2025 році скоротилася на 68 гектарів порівняно з попереднім роком. Найбільші втрати зафіксовано у Західнопоморському воєводстві. Про це повідомляє Gazeta.pl.

Частина територій, які раніше значилися в державному реєстрі, була втрачена при приведенні суб'єктів на узбережжі Балтійського моря у відповідність до фактичних морських кордонів країни.

За інформацією Головного статистичного управління, понад половина втрачених на папері земель належить до Західнопоморського воєводства - регіон втратив 35 га площі. Це стало результатом коригування меж території до лінії територіального моря.

Площа Свентокшиського воєводства зменшилася на 11 гектарів. Зміни відбулися загалом в 11 воєводствах - проте це були переважно незначні зміщення та картографічні корекції.


Зміни площі країни не є результатом зміни території. У Польщі наразі немає жодних правових чи міжнародних рішень, які могли б призвести до зміни державних кордонів.

Час від часу природні явища можуть впливати на поверхню країни. Однак найчастіше дані є результатом коригування меж муніципалітетів та округів і оновлення геодезичних вимірювань, наприклад, завдяки використанню новішого обладнання.

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