Економіка Курс долара в Україні піднявся до 41,95 гривень, а євро подешевшало одразу на 25 копійок

2025-07-31 10:27

Курс гривні трохи знизився відносно долара, але помітно зріс щодо євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара піднявся на 5 копійок до 41,95 гривень, а курс євро знизився на 25 копійок до 48,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, а євро – по 48,00 гривень.

На міжбанку американська валюта втратила у ціні 7 копійок і перебуває на рівні 41,79-41,82 грн/долар купівля-продаж.

Нагадаємо, зараз на світових ринках євро показує місячне зниження вперше з початку року. Це стало наслідком торгівельної угоди США та ЄС.