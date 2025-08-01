Економіка Економічний ефект від діяльності НАБУ та САП за чотири роки склав 16,8 млрд грн.

2025-08-01 16:44

За чотири роки економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склав 16,8 млрд грн. Про це заявили в НАБУ.

Загалом економічний ефект за 2021-2025 рр. становить 16,8 млрд грн: 2021 - 2,7 млрд грн; 2022 - 3,4 млрд грн; 2023 - 4,7 млрд грн; 2024 - 4,5 млрд грн; 2025 (перше півріччя) - 1,5 млрд грн”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що економічний ефект діяльності НАБУ і САП включає не тільки відшкодування державі фігурантами корупційних справ, а також кошти та майно, розкраданню яких вдалося запобігти, активи й кошти, передані на потреби ЗСУ за рішенням суду, конфісковане майно та стягнуті застави.

Також інформується, що завдяки НАБУ і САП 2,85 млрд грн було передано на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414 у другому читанні. Це рішення обмежило незалежність НАБУ та САП і зробило їх залежними від рішень генерального прокурора. Вчора в Раді було прйнято президентський законопроєкт, який повернув незалежність САП та НАБУ.