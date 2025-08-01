Світ Ухвалено рішення про включення Молдови в так звану зону "домашнього роумінгу" ЄС

2025-08-01 08:26

Рада ЄС оголосила про ухвалення рішення про включення Молдови в так звану зону "домашнього роумінгу" з 1 січня 2026 року.

Зазначається, що громадяни Молдови та України в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення і користуватися мобільним інтернетом без додаткової плати, як і в своїх країнах.

Угода гарантує споживачам таку саму якість і швидкість мобільного зв'язку, як і вдома, а також безоплатне звернення до служб екстреної допомоги.

За оцінкою ради, рішення щодо Молдови "сприятиме поступовій економічній інтеграції країни у внутрішній ринок ЄС, що є однією з цілей угоди про асоціацію 2016 року".

Нагадаємо, аналогічне рішення для України було ухвалено 14 липня.