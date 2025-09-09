ВІЙНА В Україні Бухгалтер військової частини на Житомирщині підробив документи та вкрав понад 800 тисяч гривень

2025-09-09 10:26

На Житомирщині про підозру повідомили бухгалтеру військової частини, який привласнив понад 800 тисяч гривень із зарплатного фонду, вносячи фіктивні дані у фінансові документи. Про це інформує пресслужба ДБР.

За даними слідства, посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані, за якими одному з бійців нібито нараховувались додаткові виплати. Насправді ці кошти перераховувалися на особистий банківський рахунок бухгалтера. Так він привласнив понад 800 тис. грн, які належали державі.

Нині слідчі працюють над поверненням коштів до бюджету. Посадовцю інкримінують привласнення майна за ч. 5 ст. 191 ККУ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

