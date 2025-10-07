Економіка Курс гривні стабілізувався відносно долара і значно зміцнився щодо євро

2025-10-07 16:46

Курс гривні стабілізувався відносно долара і зміцнився щодо євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку 7 жовтня.

Середній курс продажу долара знизився на 1 копійку і тепер становить 41,51 гривні, курс євро впав на 15 копійок до 48,73 гривні.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,02 гривні, а євро – по 48,11 гривень.

На міжбанку курс американської валюта наразі стабільний і перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар купівля-продаж.

Вчора Нацбанк підвищив офіційний курс долара на вівторок до рівня 41,3409 (+0,1123 грн). Офіційний курс євро становить 48,2696 гривень (-0,1122 грн).

