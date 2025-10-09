Економіка Курс гривні помітно знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-10-09 14:37

Курс гривні знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку 9 жовтня.

Середній курс продажу долара піднявся на 9 копійок і сягнув 41,67 гривень, курс євро зріс на 8 копійок до 48,67 гривень.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,11 гривні, в євро - по 48,03 гривень.

На міжбанку американська валюта зросла на 16 копійок і перебуває на рівні 41,47-41,50 грн/долар купівля-продаж.

Вчора Національний банк України підвищив курс долара четвер до рівня 41,4024 гривень за 1 долар (+0,0866 грн).

Офіційний курс євро сьогодні становить 48,1386 гривень за 1 євро (-0,0356 грн)..