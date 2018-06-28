Каждый имеет право на ошибку, чтобы граждане имели возможность этим правом воспользоваться, проводятся выборы. Если раньше главными месседжами избирательных кампаний были социально-экономические темы, недавно тема – войны, то избирательная кампания 2019 года будет представлена новой темой, а именно, какое государственное строения нужно Украине. Сейчас активно обсуждается вариант – парламентская республика для Украины. К большому сожалению, за 27 лет независимости Украины значительное количество граждан не отличает органы власти друг от друга, при том, что они избиратели, которые платят в гос. казну налоги и должны требовать от государственных деятелей отчета за проделанную работу. Украинцы не воспринимают чиновников, как сервис, для них – это полубоги, которые живут в своем мире. Именно общество виновато в том, что к нему так относятся, все из-за боязни ставить четкие задачи и требовать их выполнения, а за невыполнения сразу же отставка. Не стоит забывать, что на референдум должны выноситься вопросы о смене формы правления и только народ решает нужна ли Украине парламентская республика или любая другая. Народ, а не временные политики!
Предположим, если бы в Украине была бы парламентская республика, то, чтобы народ получил в результате?
Сможет ли новая форма правления изменить жизнь каждого украинца – покажет время и желания самих украинцев быть носителем власти или эта останется лишь пиар – эффектом некоторых политиков. Мы должны строить крепкое государство на годы, а не под каждого нового правителя.
Наталия Белоус, политолог