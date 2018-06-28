Нужна ли Украине парламентская республика? Наталия Белоус

2018-07-10 08:50 273

 

Каждый имеет право на ошибку, чтобы граждане имели возможность этим правом воспользоваться, проводятся выборы. Если раньше главными месседжами избирательных кампаний были социально-экономические темы, недавно тема – войны, то избирательная кампания 2019 года будет представлена новой темой, а именно, какое  государственное строения нужно Украине. Сейчас активно обсуждается вариант – парламентская республика для Украины. К большому сожалению, за 27 лет независимости Украины значительное количество граждан не отличает органы власти друг от друга, при том, что они избиратели, которые платят в гос. казну налоги и должны требовать от государственных деятелей отчета за проделанную работу. Украинцы не воспринимают чиновников, как сервис, для них – это полубоги, которые живут в своем мире. Именно общество виновато в том, что к нему так относятся, все из-за боязни ставить четкие задачи и требовать их выполнения, а за невыполнения сразу же отставка. Не стоит забывать, что на референдум должны выноситься вопросы о смене формы правления и только народ решает нужна ли Украине парламентская республика или любая другая. Народ, а не временные политики!

Предположим, если бы в Украине была бы парламентская республика, то, чтобы народ получил в результате?

  • Парламентская республика в отличии от президентско-парламентской, четко разделит полномочия между органами власти, сделает их больше подотчетными избирателям. В Украине видим, что премьер-министр формально контролирует исполнительную ветвь власти, Президент в свою очередь шеф над некими министерствами, особенно Минобороны и МИД, отвечает за назначения Генпрокурора, назначает глав областных гос. администраций. Украина выбрала 5 Президентов и видим, что полномочия каждого из них были размытыми и сводились к церемониальным функциям. По мнению некоторой части граждан Институт Президента вообще не нужен и не оправдал надежд избирателей.
  • Парламентская республика может снизить конфликты, которые происходят в середине исполнительной власти, часто превращаясь в войну между Президентом и премьер – министром.
  • Парламентаризм помог бы избежать проблем фиксированных президентских терминов, точнее, когда недостаточно возможностей мирным образом провести импичмент Президента, когда это необходимо.
  • Парламентаризм мог бы обеспечить качество политической системы, сделав ее больше представительской и менее коррумпированной.
  • Необходимо по максимуму органы власти сделать выборными.

Сможет ли новая форма правления изменить жизнь каждого украинца – покажет время и желания самих украинцев быть носителем власти или  эта останется лишь пиар – эффектом некоторых политиков. Мы должны строить крепкое государство на годы, а не под каждого нового правителя.

Наталия Белоус, политолог

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