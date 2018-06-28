Нужна ли Украине парламентская республика? Наталия Белоус

2018-07-10 08:50 273

Каждый имеет право на ошибку, чтобы граждане имели возможность этим правом воспользоваться, проводятся выборы. Если раньше главными месседжами избирательных кампаний были социально-экономические темы, недавно тема – войны, то избирательная кампания 2019 года будет представлена новой темой, а именно, какое государственное строения нужно Украине. Сейчас активно обсуждается вариант – парламентская республика для Украины. К большому сожалению, за 27 лет независимости Украины значительное количество граждан не отличает органы власти друг от друга, при том, что они избиратели, которые платят в гос. казну налоги и должны требовать от государственных деятелей отчета за проделанную работу. Украинцы не воспринимают чиновников, как сервис, для них – это полубоги, которые живут в своем мире. Именно общество виновато в том, что к нему так относятся, все из-за боязни ставить четкие задачи и требовать их выполнения, а за невыполнения сразу же отставка. Не стоит забывать, что на референдум должны выноситься вопросы о смене формы правления и только народ решает нужна ли Украине парламентская республика или любая другая. Народ, а не временные политики!

Предположим, если бы в Украине была бы парламентская республика, то, чтобы народ получил в результате?

Парламентская республика в отличии от президентско-парламентской, четко разделит полномочия между органами власти, сделает их больше подотчетными избирателям. В Украине видим, что премьер-министр формально контролирует исполнительную ветвь власти, Президент в свою очередь шеф над некими министерствами, особенно Минобороны и МИД, отвечает за назначения Генпрокурора, назначает глав областных гос. администраций. Украина выбрала 5 Президентов и видим, что полномочия каждого из них были размытыми и сводились к церемониальным функциям. По мнению некоторой части граждан Институт Президента вообще не нужен и не оправдал надежд избирателей.

Парламентская республика может снизить конфликты, которые происходят в середине исполнительной власти, часто превращаясь в войну между Президентом и премьер – министром.

Парламентаризм помог бы избежать проблем фиксированных президентских терминов, точнее, когда недостаточно возможностей мирным образом провести импичмент Президента, когда это необходимо.

Парламентаризм мог бы обеспечить качество политической системы, сделав ее больше представительской и менее коррумпированной.

Необходимо по максимуму органы власти сделать выборными.

Сможет ли новая форма правления изменить жизнь каждого украинца – покажет время и желания самих украинцев быть носителем власти или эта останется лишь пиар – эффектом некоторых политиков. Мы должны строить крепкое государство на годы, а не под каждого нового правителя.

Наталия Белоус, политолог