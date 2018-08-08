Есть только один способ избежать войны и обезопасить страну от агрессии Александр Гаврутенко

2018-09-05 09:16 266

Семь лет своей жизни я посвятил армии – 5 лет обучение в военном университете и 2 года кадровым офицером в Вооруженных Силах Украины (прям как 7 лет в Тибете).

Конечно же тибетское просветление за это время на меня не нашло, но армейское я все же, как мне казалось, постиг. И оно заключалось в одной простой мысли – что не существует более пацифистского учреждения, структуры, чем армия, более пацифистского мировоззрения, чем военное.

Я всегда считал, что настоящий военный, профессионал, офицер с большой буквы – это в первую очередь убежденный пацифист, считающий, что единственная цель профессионального овладения оружием, боевой техникой, военным искусством – чтобы никогда, никогда, никогда его не пришлось использовать на практике. Вся служба была пропитана этим пацифизмом и гуманизмом, хотя вслух об этом не говорилось. Если индивидуальность, личное пространство, в определенной степени свобода там подавлялась в угоду порядку и дисциплине, то жизнь солдата, его здоровье, безопасность – это было священно.

Трудно представить себе больший залет в подразделении, чем бытовая травма солдата, большее ЧП, чем его простуда или не дай бог какая-нибудь серьезная болезнь. Конечно же, это обосновывалось недопустимостью ухудшения боевой готовности из-за потерь в личном составе, но вся служба порой сводилась исключительно к защите этой священной коровы. Личная гигиена, физподготовка, утренние зарядки и вечерние прогулки, физпаузы через каждый час теоретических занятий, бесконечные инструктажи и бдение за техникой безопасности даже при мытье полов, не говоря уже о ведение боевых стрельб или о работе с техникой, температурный режим в казарме, освещение, влажность помещений, их безупречная чистота…

И после всего этого вы допускаете, что людей в таких условиях держат в армии, чтобы потом отправить их в бой, под пули, под снаряды??? Я себе это трудно представлял. Также не мог представить, что оружие, которым мы учились пользоваться, будет когда-нибудь направленно в сторону человека.

Это каким нужно быть психом, чтобы всерьез думать, как ты будешь с зенитной установки кого-то там расстреливать?!! Учили абстрагироваться от этой мысли: «воображаемая цель», «объект», «боевая задача», иногда, через зубы, «живая сила противника», но никогда - «солдаты», «люди», «чьи-то сыновья, мужья, отцы»...

Более того, во всех боевых уставах прямым текстом или между строк написано, что применение оружия по «живой силе противника» – это самая крайняя мера, после сотни «китайских предупреждений» и «выстрелов в небо». И если все-таки пришлось бы, то стараться стрелять в ноги, в руки, чтобы остановить, обезвредить, потом оказать необходимую медицинскую помощь, и все такое. Для настоящего военного и жизнь противника – это святое. Иначе, ты никакой не военный, а просто больной псих, которого лечить нужно, а не оружие давать.

В общем, такая вот миролюбивая была у меня профессия. И эта философия вполне укладывалась в концепцию геополитического устройства мира, основанной на так называемом «политическом реализме».

Где единственный способ избежать войны и обезопасить свою страну от агрессии, единственный способ обеспечивать мир – это поддерживать боеспособной свою армию. Как оказалось, преждевременным было считать, что принципы международной политики изменились, и теперь право, договора, меморандумы, добрая воля и прочие, видимо, утопические подходы могут обеспечивать независимости и безопасность государств.

Как и сто, тысячи лет назад, только баланс сил и несоизмеримые потенциальные потери от возможной агрессии могут ее предотвратить. НАТО, коллективная безопасность? Да, конечно, но коллективу, который в безопасности, не нужен действующий конфликт. Нам все равно придется пройти через чрезмерное укрепление своих вооруженных сил, двести их до соизмеримого с противником уровня, возможно даже вернуть ядерное оружие.

Остановит ли это войну? Да, остановит. Вернет ли оккупированные территории? Путем боевых действий – нет, но политическим путем, дипломатическим, экономическим, гуманитарным, культурным – да, рано или поздно. И наличие сильных вооруженных сил этому будет очень сильно способствовать.

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