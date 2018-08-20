В жестокой мясорубке демократии, автократии и монархии Леонид Кожара

2018-09-19 08:16 224

Сбитый в Сирии самолет Ил-20 заставил еще раз задуматься над цинизмом современной геополитики.

В Сирии идет жестокая, страшная, бесконечная война. У каждого из внешних игроков: США, Турции, России, Ирана, Израиля, Персидских монархий – своя игра, свои шкурные интересы. Сегодня одни игроки объединяются, например, для уничтожения ИГИЛ, а завтра – вытесняют один другого и перекраивают зоны влияния. Интересы сирийского народа их волнуют меньше всего.

В этой жестокой мясорубке участвуют и демократии, и автократии, и монархии. Ни о каких резолюциях ООН никто не вспоминает. Никакое международное право здесь давно не действует.

Сирия – процветающая когда-то страна с древней и богатейшей культурой – истекает кровью. Ее, не стесняясь, рвут на части; декларации о территориальной целостности этой страны стали пустой формальностью.

Мало кто помнит, что когда-то все начиналось с борьбы «правильных» повстанцев с «неправильным» режимом Асада. Много лет все стороны воюют с максимальной жестокостью, стирая с лица земли целые города. Потоки беженцев текут рекой. Три раунда переговоров в Женеве не принесли мира этой стране. Войне не видно ни конца, ни края.

Если бы сирийцы в самом начале смогли сесть за стол переговоров и решить все вопросы мирным путем, они сохранили бы и мир, и страну. В вооруженном конфликте каждая сторона искала союзников извне. Но, ввязавшись в войну, «союзники» уже не уходят. Плата за неспособность договориться – коллапс страны и ее раздел на бантустаны под внешним контролем.

Сирия – урок для Украины. Нам нужен мир. Нужен план по прекращению войны и реинтеграции неподконтрольных территорий. Нужна власть, которая бы думала обо всех гражданах Украины, где бы они ни жили.

«Правительство Порошенко оказалось неспособным разработать план реинтеграции для того времени, когда конфликт закончится. Это позор, ибо те люди (живущие на территориях, подконтрольных сепаратистам) хлебнули горя. Из-за этого они очень злы на правительство в Киеве»

Это не мои слова. Это сказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью «Радио Свобода» четыре дня назад.

К этим словам мне добавить нечего.