2018-09-19 08:25 217

Вышел доклад ООН о нарушениях прав человека в контексте событий под Иловайском 2014.

Коротко тезисы:

- не массовые и не системные убийства гражданского населения совершенные украинскими силами (батальоны "Донбасс" и "Днепр-1")

- не массовые и не системные убийства гражданского населения совершенные вооруженными группами

- бесчеловечные или уничижающие человеческое достоинство содержание под стражей, пытки, жестокое обращение с рядом мужчин в возрасте от 30 до 66 лет в Иловайске и окрестных селах совершенные украинскими силами (батальоны "Донбасс", "Днепр-1", "Азов")

- бесчеловечные или уничижающие человеческое достоинство содержание под стражей, пытки, жестокое обращение с украинскими солдатами, совершенные вооруженными группами и солдатами РФ

- отсутствие отдельного уголовного расследования Генпрокуратурой Украины нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте событий под Иловайском.

От прочитанного волосы дыбом. Полный текст здесь.



