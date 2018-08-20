Страшная правда про Иловайский котел - доклад ООН Анна Денисенко

2018-09-19 08:25 217

Вышел доклад ООН о нарушениях прав человека в контексте событий под Иловайском 2014.

Коротко тезисы:

- не массовые и не системные убийства гражданского населения совершенные украинскими силами (батальоны "Донбасс" и "Днепр-1")

- не массовые и не системные убийства гражданского населения совершенные вооруженными группами

- бесчеловечные или уничижающие человеческое достоинство содержание под стражей, пытки, жестокое обращение с рядом мужчин в возрасте от 30 до 66 лет в Иловайске и окрестных селах совершенные украинскими силами (батальоны "Донбасс", "Днепр-1", "Азов")

- бесчеловечные или уничижающие человеческое достоинство содержание под стражей, пытки, жестокое обращение с украинскими солдатами, совершенные вооруженными группами и солдатами РФ

- отсутствие отдельного уголовного расследования Генпрокуратурой Украины нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте событий под Иловайском.

От прочитанного волосы дыбом. Полный текст здесь.

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