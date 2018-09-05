Украиной и патриотизмом к ней в очередной раз воспользовались Антон Кучухидзе

2018-09-20 08:59 322

Власть показывает "высший пилотаж" по тому, как работать на интересы иностранных государств, а не защищать свою страну.

Вместо того, чтобы тягать РФ по судам за нарушение нашей территориальной целостности и требовать ухода войск и компенсации за причененный ущерб, власть решила прекратить действие Договора, и снять обязательства с России уважать наши границы.

И они еще будут удивляться, почему Запад не так сильно поддерживает Киев?!!!!!!!!!!!!!

Обратите внимание, что по этому нарушению власть за почти уже 5 лет не обратилась в Международный Суд ООН. В потенциальном судебном разбирательстве, даже доказательную базу надо было собирать недолго: Крым - незаконно аннексирован, на Донбассе - присутствие РФ + поддержка незаконных вооруженных групп, влияние на которые официально признала Россия.

Украиной и патриотизмом к ней в очередной раз воспользовались для узкополитических электоральных целей. Наши "патриоты" целенапрвлено сработали в угоду Москвы, так и не поняли, что мы - государство Украина, а ТОВ "Украина".

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