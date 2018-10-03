Войну может остановить только тот, кто ее начал Дмитрий Козлов

2018-10-16 08:36 308

Среди некоторой части наших людей бытует мнение, что война продолжается только потому, что в ней заинтересован Порошенко. Причем об этом говорят не только явные враги, но и те, кто себя считает патриотом Украины.

Логика, конечно, железная. То есть она отстутствует вовсе. Россия развязала эту войну, ее регулярные подразделения непосредственно участвовали в боевых действиях, она активно поддерживает сепаратистов всем чем возможно, а вот Порошенко такой плохой, что никак не хочет эту войну заканчивать. Потому что она ему якобы выгодна.

Так и вижу: встречаются Порошенко и Меркель

-Герр Питер, остановите наконец эту войну, нам с русскими торговать нужно

-Никак не могу , фрау Ангела..Я еще не наворовался.

-О, майн Гот,-закатывает глаза Меркель,- придется нам опять санкции продлевать…

Смешно? Бред? Но ведь именно так и рассуждают сторонники идеи «барыге выгодна война».

Войну может остановить только тот, кто ее начал.

Когда я слышу, что именно Порошенко не хочет прекращения войны, я всегда спрашиваю: А как он можете ее прекратить? Переговоры? Так они уже идут в Минске больше 4 лет. Путину не нужен Донбасс. Путину нужна вся Украина. Сфера влияния, скрепы и прочее…На меньшее он не согласен. Я думаю, это уже личные амбиции, возможно даже смысл его жизни - возрождение российской империи в границах начала 20 века, или хотя бы времен СССР.

Хотя всепропальщики и зрадофилы в чем-то правы. Порошенко действительно может остановить войну. Одним телефонным звонком. Одной фразой. Просто поднять трубку и сказать: «Владимир Владимирович, я сдаюсь».

И сразу наступит мир. Русский мир. И добро пожаловать в ГУЛАГ, незалежники. Ответите за все, предатели. За Уралом землицы много, а в сталинских лагерях только ограждение нужно немного подправить…

Не, это сон. Ущипните меня. Пфу, точно сон…

Пока Порошенко у штурвала – это будет только сон.