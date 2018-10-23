Украинская Церковь: зачем и почему Яков Кротов

2018-11-15 09:17 945

Я воздерживался от залезания в XVII век (который знаю хорошо применительно к России, но и Украиной занимался - я написал небольшую биографию св. Димитрия Ростовского, которая даже стала жертвой православного плагиаризма, поскольку хорошо написана). Согласен с патр. Кириллом: нечего прошлое ворошить, надо смотреть на сегодня, а сегодня - тут уж я от себя - всё просто: Украинская Церковь должна быть полностью независима от России уже потому, что Россия воюет с Украиной. Однако, сегодня я послушал лекцию Бориса Николаевича Флори об автокефалии; Флоря для меня огромный авторитет как источниковед. Но выступление его есть агитация, а не источниковедение и не история. Чего стоит фраза:

«В общественном сознании того времени существовало четкое убеждение, что произошло воссоединение частей русского народа, ранее разделенного политическими границами».

Потом Флоря всё-таки употребляет термин "украинцы". Он подчёркивает, что лишь Россия могла, получив Киевскую митрополию, защитить православных Речи Посполитой от обращения в "униатство". Это - главная причина переподчинения.

Когда отец Cyril Hovorun проводит именно источниковедческий анализ грамот 1686 года - это совершенно прекрасно и совершенно бессмысленно. Кремль ни тогда, ни сейчас не придавал значения бумагам и праву. Есть бумага - хорошо, нет - обойдёмся. Не дожидаясь бумажки, за полгода до неё, в Москве поставили киевского митрополита Гидеона, взяли с него присягу московскому патриарху, наобещали кучу привилегий. Всё потом отобрали, попросту обманули. Недоговоропригодные!

Самым ярким казусом является, конечно, отобрание у Гидеона (и последующих киевских митрополитов) слов "всея Руси" в титулатуре.

Константинопольский патриарх, полезно помнить, дал согласие лишь на поставление киевского митрополита в Москве в случаях, когда проехать из Киева в Стамбул трудно из-за войны.

Один из аргументов Флори: украинское духовенство не хотело под Москву, потому что контроль за его деятельностью был бы строже. Аргумент морально гнилой, поскольку исходит из тезиса "православие есть учёт плюс контроль", перелицованного "социализм есть учёт плюс контроль". Вертикаль власти! Как будто в близости контролёра счастье. (Тогда уж все приходы РПЦ МП в Австралии, Америке и Африке передать местным епископам.) Как точно указывал патриарх Досифей, отказывая Кремлю тремя годами ранее, ведь подчинялись же Константинополю полтысячелетия с гаком - и ничего, недурно получилось.

Что до "братства" и "воссоединения", то вообще-то по этой логике надо было в 1686 году перенести и столицу России, и патриаршую кафедру в Киев, коли его освободили от поганых, - ведь самостоятельности добивались, потому что Киев-де захвачен неверными, погаными папежцами. А если не вернулись в Киев, то и не говорите, что в Киеве крестили вас.

За Кураева мне не стыдно, а за Флорю - стыдно. И ведь 1937 года рождения, чего уж бояться... Согнутый хребет не может разогнуться... Конформизм - как остеохондроз...