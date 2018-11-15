Таран українського буксиру у Чорному морі - це пряме порушення міжнародного морського права Вадим Трюхан

2018-11-25 17:02 3078

Сьогодні у Чорному морі стався безпрецедентний у повоєнній історії Європи морський інцидент. Те, що прикордонний катер РФ "Дон" протаранив рейдовий буксир ВМС України "Яни Капу", означає, що Росія іде на подальше загострення в Чорноморсько-Азовському регіоні.

При цьому порушуються основоположні міжнародні договора, якими регулюється режим суднопластва в Чорному морі, зокрема Конвенція ООН про морське право 1982 року, Статут ООН тощо, а також Договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки 2003 року, яким регулюється порядок суноплавства Азовським морем та Керченською протокою.

На підтвердження цієї аксіоми наведу декілька аргументів.

1) Згідно зі статтею 17 Конвенції 1982 року всі держави користуються правом "мирного проходу територіальним морем".

2) Згідно зі статтею 24 Конвенції 1982 року прибережна держава "не повинна перешкоджати мирному проходу територіальним морем іноземним суднам".

3) Згідно з пунктом 1 статті 2 Договору 2003 року "торговельні та військові кораблі ... під прапором України або Росії ... користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства."

На практиці це означає, що Україна не мала навіть зобов'язання про щось повідомляти Росію, адже діяла відповідно до згаданих документів.

Водночас, біля 4-ї ранку 25 листопада ц.р. з метою дотримання безпеки судноплавства і ймовірно на недопущення будь-яких провокацій, які останнім часом так полюбляють організовувати російські військові, малий броньований артилерійський катер ВМС України “Бердянськ” зв’язався з береговим постом ПС ФСБ РФ, морськими портами Керч та Кавказ та повідомив про намір проходу Керченською протокою.

Інформація була отримана, але відповідь не надано. Проте через декілька хвилин після цього було зафіксовано переговори диспетчеру порту Керч “БЕРЕГ-23” з російським прикордонним катером “Суздалець” щодо ніби то виявлення кораблів ВМС України.

У той же час, на виклики кораблів українських ВМС диспетчери портів Керч та Кавказ не відповідали. Більше того, протягом дня в російських ЗМІ розтиражовано тези російських військових про те, що Україна не повідомляла російську сторону про перехід її кораблів з Одеси в Маріуполь.

Про що свідчить цей морський інцидент? Та про одне. В Кремлі прийняли рішення віджати Азовське море і зробити його де факто російським внутрішнім озером. А для досягнення цієї мети будуть задіюватися будь-які засоби, як опробувані під час спецоперації по незаконній анексії Криму і Севастополю, так і нові "цікавинки".

Так що все серйозно. І чи вдасться не допустити, по-перше, використання цього морського інциденту в повноцінний сasus belli, а по друге, - зірвати реалізацію задуманого Росією сценарію, поки що не зрозуміло.