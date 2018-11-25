Щедрость Саудовской Аравии к курдам или почему Эр-Рияд стремится к конфронтации с Турцией Аугарх Рамдан

2018-12-12 09:42 1080

Недружественные жесты со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ в адрес Турции, которые можно наблюдать на протяжении последних месяцев, вызывают многочисленные вопросы о реальных целях Эр-Рияда, которые стоят за его поддержкой курдов на севере Сирии. И это несмотря на все провалы попыток хоть как-то прорвать фронт официального Дамаска путем поддержки вооруженных группировок с момента начала сирийской революции.

Турецкая газета «Ени Шафак» сообщила о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ направили свои вооруженные силы в районы, контролируемые курдскими сепаратистами (в интерпретации турецкого издания, а для других - патриоты) на северо-востоке Сирии. Эти силы рассредоточились в районах, контролируемых курдскими движениями при помощи американских сил, находящихся там и оказывающих курдам военную поддержку.

Речь о присутствии на северо-востоке Сирии военных из Саудовской Аравии и ОАЭ зашла на фоне подготовки турецкой армии и оппозиционных сирийских сил, поддерживаемых Турцией, к военной операции против курдских "сепаратистов".

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что его страна готова отправить войска на северо-восток Сирии, если этого попросит Вашингтон или международная коалиция по борьбе с ДАИШ.

Сирийская обсерватория по правам человека (лондонский офис оппозиции, там говорят, что работает один человек в этой организации) сообщила, что недавно на линию фронта в провинции Дейр аз-Зор, разделяющую «сирийские демократические силы» и силы ДАИШ прибыла группировка военных из одной стран Арабского залива, которые ушли оттуда через считанные часы.

Военные операции.

В ходе военных действий, продолжавшихся в целом не больше года, Анкара достигла того, чего не удалось достичь Вашингтону и международной антитеррористической коалиции за три года. Турецкие войска при поддержке Свободной сирийской армии атаковали ряд районов, контролируемых силами ДАИШ (ИГИЛ) и курдскими ополченцами, которых Турция считает террористами, на севере Сирии и правом побережье Ефрата. Военная операция закончилась изгнанием вооруженных группировок из района сирийско-турецкой границы.

За последние два года Турция провела на севере Сирии две военные операции. Первая – «Щит Ефрата», которая началась в августе 2016 года и закончилась в марте 2017 года освобождением города Джараблос и Аль-Баб от ДАИШ. Освобождение города Аль-Баб турками закрыло дорогу перед наступающими при поддержке американцев «сирийским демократическим силам» в направлении турецкой границы, и подготовило почву к битве за Манбаж, которая стала важной вехой в истории турецко-американских отношений.

Вторая военная операция называлась «Оливковая ветвь» и начата была 20 января 2018 года и завершилась в мае того же года освобождением района Африн от курдских вооруженных формирований, поддерживаемых Вашингтоном, а также от ДАИШ. В результате этих двух операций Турция обезопасила большую часть своей границы с Сирией, изгнав оттуда силы КРП.

Военные действия Турции на границе с Сирией привели к серьезному дипломатическому кризису между Вашингтоном и Анкарой, которая закрыла одно из важнейших направлений американского вмешательства и американской угрозы национальной безопасности Турции путем использования курдских вооруженных отрядов для дестабилизации турецких провинций, граничащих с Сирией.

Большинство дипломатических усилий, направленных на улучшение американо-турецких отношений, провалились, произошел конфликт интересов между сохранением присутствия американских сил на севере Сирии и их выводом. Американский президент заявил, что его страна намерена уйти с северных территорий Сирии, следуя политике сокращения числа военных баз за пределами Соединенных Штатов с целью сокращения финансовых расходов. Вместо американских он предложил разместить арабские вооруженные силы (некий неофициальный филиал НАТО в регионе - суннитский).

Однако министерство обороны США выступило с решительным возражением против решения Трампа, особенно после того, как наследный принц Мухаммед Бин Сальман выразил готовность Эр-Рияда профинансировать присутствие американских сил и курдских вооруженных отрядов на севере Сирии. Он сделал это с целью изменить мнение президента Трампа по вопросу о выводе американских войск из северной Сирии, который призвал страны Арабского залива, особенно Саудовскую Аравию, оплатить пребывание американских войск или отправить в Сирию арабские войска.

Деньги от стран Арабского залива.

Американское издание «Wall Street Journal» отметило, что Вашингтон предложил странам Арабского залива, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, выделить миллиарды долларов на восстановление северных районов Сирии и направить туда военную силу. Эр-Рияд устами министра иностранных дел Аделя Аль-Джубейра выразил готовность поддержать эти шаги (у них другого выбора нет), который сказал, что его страна «всегда вовремя платит свою долю финансовых взносов и несет возложенное на нее бремя ответственности».

Саудовская Аравия является одной из девяти держав, у которых есть интересы на севере Сирии, помимо соперничества интересов и стратегий восьми международных сил и других сил регионального значения, борющихся за влияние и контроль в этом районе. В их числе американцы, французы, русские, турки, силы сирийского режима, Иран и курды "всех мастей". К кризису подключились Эмираты, что может составить реальную угрозу возникновения международного конфликта близ сирийско-турецкой границы, где конфликты не прекращаются уже на протяжении семь лет.

Что касается присутствия арабских сил (суннитский филиал НАТО) и оказания поддержки курдам странами Залива, то северная часть Сирии «очень важна в плане обеспечения национальной безопасности Турции, особенно касательно терроризма и организаций, внесенных Турцией в списки террористических». Турция с подозрительной настороженностью смотрит на все эти планы, и к чему они могут привести в конечном итоге.

Предложение (направить арабские военные силы) натолкнется на проблемы военного, материально-технические и политические трудности. Возможно, наиболее понятным является то, что арабское участие будет заключаться в финансировании или участии в другой какой-то сфере в большей степени, чем в военном присутствии.

Действительно, Турция предпочитает присутствие любой военной силы на севере Сирии, исключая курдские военные группировки, и для их национальной безопасности так будет лучше, но совершенно ясно, что вышеупомянутые страны, или большинство из них, будь то Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет или кто-то другой, относят Турцию к определенной категории стран, политикой которых они не довольны. Поэтому, Турция предположила, что имеет место попытка противостоять ей, пусть даже косвенно, путем идеи присутствия на севере Сирии арабских вооруженных сил.

Противостояние саудовских денег и турецкого успеха.

Успех турецких военных операций по обеспечению безопасности своих границ и изгнание курдских вооруженных отрядов, получающих военную и материально-техническую помощь от США, смутил американских союзников на Ближнем Востоке, особенно Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые считают, что каждый турецкий прорыв и успех в регионе происходит за счет сокращения влияния оси Вашингтон-Эр-Рияд-Абу-Даби.

Заявленное министром иностранных дел Саудовской Аравии и ее наследным принцем желание своей страны сохранить присутствие американских сил на севере Сирии в обмен на финансирование их расходов вызвало удивление у многих наблюдателей и экспертов по делам региона, которые задаются вопросом о мотивах дипломатических усилий Эр-Рияда, направленных на сохранения присутствия иностранных войск на границе с Турцией. Вызывают вопросы и визиты официальных саудовских лиц к лидерам сирийских демократических сил и на американские военные базы.

Поддержка странами Залива курдов на севере Сирии является чем-то новым для такой страны, как Саудовская Аравия, которая не имеет заявленных общих с курдами интересов. Все это несмотря на то, что ей не удалось достичь ни единой цели, на которые она потратила огромные суммы, выплаченные вооруженным сирийским группировкам.

Наблюдатели считают, что поддерживая курдов на севере Сирии и сохраняя присутствие там иностранных сил, ось Вашингтон-Эр-Рияд-Абу-Даби стремится помешать военным операциям Турции, которые она планирует начать в скором времени против курдских ополченцев и ДАИШ в районе Манбаж, и с помощью которых Анкара намерена положить конец конфликту турецкий войск с РПК и его вооруженными ответвлениями близ границ Ирака и Сирии.

Затягивание конфликта между турецкими войсками и курдскими ополченцами отвечает интересам Соединенных Штатов, Франции, Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы свое политическое влияние, а также экономическую и военную мощь Турция не направила против своих конкурентов, находящихся за пределами ее географии.

Ранее Эр-Рияд заявил, что он не возражает против отправки арабских военных сил на север Сирии в рамках большой коалиции, что многие считают нелогичным, поскольку Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия переживают внутренний и внешний кризисы. Многие считают, что Вашингтон оказывает на эти страны давление, пытаясь втянуть их в новый кризис, который вынудит их к тому, чего они не хотят.

Вашингтон рассматривает проект о создании суннитского крыла НАТО в регионе только в контексте финансирования своих военных операций за счет стран Залива и противостояния демаршам Москвы и ее сателлитов по сирийскому кризису...