Чем опасно строить церковь по «госзаказу» Александр Занемонец

2019-01-10 08:02 270

В прошлое воскресенье Вселенский патриарх и его духовенство служили литургию в Константинополе вместе с духовенством новой Украинской церкви.

Как бы к этому ни относиться, через это сослужением 6 тысяч украинских приходов бывшего Киевского патриархата и Автокефальной церкви приняты в общение с Православной церковью.

А недостававшее в их таинствах и их хиротониях — восполнено. Через принятие в общение одним из православных патриархатов, первенствующим из них.

И здесь главное не томос или статус новой церкви, а именно принятие в литургическое общение «в сущем сане». Которое состоялось.

Вопрос, однако, в том, что эта церковь не просто принята в общение, но названа автокефальной, поместной церковью Украины. При том, что большинство украинских православных не входит в нее, а остается в Украинской Православной Церкви Московского патриархата (примерно в два раза больше приходов, около 12 тысяч). Может ли поместная автокефальная церковь быть церковью меньшинства православных в своей стране?

Возможно, что поместные православные церкви постараются и дальше не принимать участие в этом конфликте Москвы и Константинополя. Скажем, не признавать — пока что — СТАТУС новой Украинской церкви. Ведь именно на этом основании греки часто не служат с духовенством Американской Православной Церкви, а русские — с духовенством Эстонской церкви Вселенского патриархата. Они не признают автокефальный (автономный) статус, хотя не отказывают этим церквам в том, что они — подлинно церкви. Так и признание статуса новой Украинской церкви многие могут отложить, скажем, до следующего Всеправославного собора…

Если так поступят греческие церкви, то это скорее всего будет означать, что они об этом договорились со Вселенским патриархатом заранее. Что ж, это - временное? - непризнание только усилит зависимость новой Украинской церкви от Константинополя. Тут уж точно все ее контакты с внешним миром будут идти через Вселенский патриархат, как это указано в томосе!

Не станет ли это - временное? - непризнание гарантией того, что, не смотря на помощь государства, новая церковь будет «держать себя в руках» в отношении с православным большинством своей страны, с верующими Украинской церкви Московского патриархата?

Этот отказ от насилия и выполнения «государственного заказа» может быть очень важен и для тех православных, которые смотрят на эту ситуацию немного со стороны, из других поместных церквей.

Не по тому ли «узнают, что вы - Мои ученики» ?