Етно The Doors: Загадка вишиванки Джимі Моррісона Кирило Лукаш

2019-02-26 07:59 1917

Мене завжди цікавило, чи направду лідер гурту "The Doors" Джимі Моррісон носив вишиванку. І ось, завдяки пабліку в Instagram друзів зі студії On-Air, врешті-решт, загадка розв'язалася.

Виявилося, що то є правда, а не фейк чи фотошоп, як можна було б подумати.

На початку 50-х років у Нью-Йорку була популярна українська етно-крамниця “Surma”, куди частенько заглядав Енді Воргол, американський митець українсько-лемківського походження і один із засновників поп-арту.

Енді Воргол (він же Андрій Варгола) цікавився культурою своїх предків. До того ж, його майстерня розташовувалася неподалік від цієї крамнички, де він скуповував вишиванки, писанки, тканини тощо.

Джим та Енді були гарними друзями й існує легенда, що першу вишиванку Моррісону подарував саме Воргол. Далі були фотосесії у Гая Вебстера та Річарда Аведона — ці світлини у колажі. А ще трохи пізніше етно-стиль і вишиванки взагалі стали трендом. Хто знає, можливо саме Джим цьому й посприяв...

Джерело: ФБ

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