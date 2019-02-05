Развернуто, но лаконично о том, почему отмена поездки MARUV не политика Игорь Буренко

2019-02-27 13:31 2538

Я был частью этого конкурса в 2012 году в команде Гайтаны да и в целом, как человек из музыкального бизнеса, слежу за конкурсом ежегодно. Теперь о главном:

Заходим к той самой MARUV на ФБ и видим 4 пункта в договоре, которые ее смутили и стали причиной отказа от поездки. Спойлер - такой контракт с организаторами конкурса (НТКУ является представителями EBU в Украине) подписывают все участники Евровидения, а не одна MARUV. Теперь по каждому пункту конкретно:

“1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ“

Это условие конкурса. Все должно быть отрепетировано и идти четко по сценарию. Каждое движение артиста, каждый шаг и поворот. В случае, если что-то идет не так, в эфир мгновенно идет запись с dress rehearsal (записанной генеральной репетиции). Именно поэтому мы не видим большинства лаж на сцене самого конкурса. Импровизация - это не про Евровидение. 

“2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса)” 

Мое мнение - именно этот пункт договора и был камнем преткновения. Хотя пункт типовой и его подписывают все авторы песен, которые везут на конкурс. В 2012 году, когда мы ездили на конкурс с Гайтаной был такой же.  Стоит отметить что передача прав на время проведения конкурса.

“3. Четко выполнять любые требования и указания НОТУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!)” 

Тут все еще проще. Речь идет о требованиях присутствовать в определенное время на прессухах, репетициях, ивентах и прочее. Ивентов очень много. Например, от некоторых артистов требуют соблюдать режим, чтобы не провалить конкурс: не принимать наркотики, алкоголь и тд. Фраза о корпоративах и депутатах - манипуляция. Никто бы ее туда не отправил, как минимум потому, что UA: Суспільне мовлення не является организатором корпоративов.  

“4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)” 

У артиста будет личный пресс-секретарь, который обучит и расскажет кому и что говорить. Послушайте интервью MARUV и вы поймете, что для нее это должен быть пункт номер 1 в любом договоре )))  

П.С. От гастролей в России она отказалась еще в прямом эфире Нацотбора. Мое мнение, что основной оказалась проблема передачи прав на песню, которые уже принадлежат Warner Music Russia. А как мы знаем, это серьезная корпорация и за то, чтобы отдать права они захотят круглую сумму. Вот и вся история.

Источник ФБ

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