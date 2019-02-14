Непорозуміння та чвари полегшують маніпулювання людьми Катерина Кіт

2019-03-11 07:01 810

Ми, суспільство, знаходимося на тому етапі, коли одні знають первинну суть 8 березня і чого вони виходять на маніфестації(привернути увагу до систематичних порушень прав жінок, таких як домашнє насилля, сексуальне насилля, дискримінація на роботі, відсутність підтримки материнства, сексизм, низька оплата праці, перекладання на жіночі плечі доглядової допомоги...

Другі - знають означення 8 березня як день вияву уваги до жінок, як прекрасноі половини людства (говорити про красу, не згадуючи про проблеми, які існують; радянська інтерпретація 8 березня)

Перші і другі - в переважній більшості, не знають, що очевидне для них, не є очевидним для інших!

Треті зацікавлені, аби розуміння не було, і щоб ніхто про це не задумувався, і щоб існували непорозуміння і чвари, бо так легше маніпулювати людьми.

Я не хочу аби мною маніпулювали, і хочу розібратися в суті питання!

Нині мала нагоду ічерез промови на маніфестації, і через дискусію «Жінки в дії» задуматись про що ж насправді 8 березня! Чого ми сваримося?

Отож!

8 березня - первинно, це унаочнення проблем з якими зіштовхуються жінки!!!

Усім хто мене вітав зі святом весни і жінки- дякую!

Напевне, Ви так само як і я, мали викривлене розуміння цього дня!!!(радянщина підмінила поняття)

І думаю! А може ми просто потребуємо дня аби подякувати одне одному за те, що ми є) і наголосити, що жінки - то сила! дякувати Богові, що маємо окремий день!аби попросити пробачення одне в одного!

І жити далі, не закриваючи очі на проблеми, і радіючи що ми є одні в одних і щоразу пізнавати і думати! І самостійно робити висновки!

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