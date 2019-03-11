Чиновники в Мінстеця шкодують, що не закрили українські газети Тетяна Котюжинська

2019-03-28 11:01 1188

Чиновник Міністерства інформаційної політики (МІП він же Мінстець) шкодує, що українські газети не закрили.

Натомість англомовний “Крымский журнал”, мета якого “донести правду о Крымской весне”, тобто легалізація анексії, вільно поширюється світом, представляється на міжнародних конференціях і чиновника МІП це не хвилює. МІП і його очільники заяв --- не робили ---, до Всесвітнього поштового союзу, членом якого є Національний поштовий оператор “Укрпошта” (приватне товариство зі 100% державної власності) щодо поширення журналу з окупованої території ---- не звертались.

Ми були проти МІП — новоутворення зі штучно придуманими повноваженнями і бюджетом більше 800 мільйонів грн. Більше того, коаліція ГО позивалась до Уряду щодо незаконного створення міністерства. Рішення суду було “несподіване” - це не справа ГО вирішувати потрібне міністерство чи ні.

Ми пропонували створити підрозділ при Міноборони для протидії інформаційній війні. Натомість в Мінобороні закрили (замість роздержавлення) газету “Народна армія”, а газети військових частин випускаються ВИКЛЮЧНО завдяки волонтерству районних газет “недозакритих” чиновником МІП. Цей волонтерський проект так і називається: “Реформована преса — Українській армії”.

Чиновники МІП і Держкомтелерадіо нічого не зробили для виконання Закону “Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ”, так званого роздержавлення. Частина газет припинила вихід через невиконання чиновниками Закону, частина досі судиться з чиновниками через невиконання Закону, частина через суд реформувались.

Передбачені Законом кошти для газет (до 100 мільйонів грн. на всі газети, тобто 10-12% від фінансування МІП за один рік!) Урядом так і не були передбачені в бюджеті. Українського газетного паперу, замість російського, так і немає, а російський стає все дорожче. Доставка газет через незрозуміле утворення, в яке перетворили Укрпошту, теж здорожчала у 10 разів, при цьому якість доставки значно погіршилась — все частіше газети доставляють ЧЕРЕЗ ТИЖДЕНЬ після виходу з друку. Укрпошта, крім того, не повертає кошти передплатників газетам одразу, а безкоштовно кредитується ними по півроку. Але навіщо вирішувати проблеми -- “закрити просто”?

На нашу думку, краще “закрити просто” таке недоМіністерство. А вивільнені бюджетні кошти спрямувати на виконання законів про реформування газет і суспільне мовлення.

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