Судьба депутата и дырка от бублика Влад Золотарь

2019-07-06 11:05 486

Обновление украинской политики превращается из операции "чистые руки" в программу "быстрые ноги" для тех, кто идеологически непринципиален. Умение менять свои взгляды по принципу "предать - значит предвидеть" у нас свойственно многим, но только некоторые депутаты так виртуозны, что могут давать мастер-классы по перебежкам.

Мастером этого дела можно считать Юрия Бублика, которому, видно, на роду написано менять политпартнеров, бубликом перекатываясь от одного к другому.

Бубликизация украинского парламента - явление, неимеющее аналогов в других странах. Даже в постсоветских. Никто из депутатов других держав не позволяет себе так часто менять политические приоритеты ради попадания в здание под куполом, которое - не совсем цирк. Украинские депутаты же достигли в этом высот.

Неимея ничего личного против Бублика, я давненько наблюдаю за его судьбой. И буквально восхищаюсь талантом человека менять политические силы. Это же надо уметь - прийти в парламент как свободовец, достаточно быстро отманеврировать от ультрапатриотов в центристскую БПП, а теперь - баллотироваться по 145-му полтавскому округу уже как самовыдвиженец. А еще Бублик успел побывать техническим кандидатом на выборах мэра Полтавы, на которых победил одиозный Александр Мамай, о котором в СМИ пишут много разного и мало хорошего.

При этом в 2016 году Бублик декларирует 1,5 млн.грн. как возврат долга, а в 2018 -ом берет у государства компенсацию за проживание в Киеве. К тому же на работу в округе Бублика государством выделены в 2018 году 16600000 грн субвенций.

В том же недавнем году Юрий Бублик пытается привлечь средства на строительство завода по переработке мусора, но внезапно меняет свое отношение к строительству, перестает поддерживать идею - якобы из-за отсутствия общественной поддержки. Как правило такая смена планов намекает, что политик не смог получить откат и потерял к затее интерес.

Не зря же в Полтавской облгосадминистрации с обидой восприняли отказ Бублика от проекта. Пресс-служба Полтавской ОГА даже разместила статью с критикой депутата. Она до сих пор в открытом доступе. В ней говорится, что "противником (идеи утилизации) выступает народный избранник Юрий Бублик. Сначала он был активным участником процесса. Однако сейчас его мнение изменилось в противоположную сторону. Возможно, Юрию Бублику безразличны граждане, а, возможно, его собственные политические интересы имеют для него большее значение".

Я понимаю, что депутатам ничто украинское не чуждо, парламентский мандат нетрудно спутать с кредитной карточкой, а табличку "Приемная депутата" - с надписью "Посторонним вход запрещен". Но обществу пора бы отследить биографии своих избранников, задуматься об их политической верности и последовательности, потребовать лишения их неприкосновенности.

Иммунитет и доступ к бюджетным деньгам - вот то, что делает депутатов "небожителями" и приводит в Раду не новых людей, а прежних дядек в новых костюмах.

Такое заробитчанство от политики продолжается из каденции в каденцию. Депутаты бубликами перекатываются из фракции во фракцию, из состава - в состав. А что ж при этом избиратель? Он стабильно получает дырку от бублика. Но готов ли он снова с этим смириться?