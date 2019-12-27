Нова спроба влади зробити журналістів керованими й лояльними Тетяна Котюжинська

2020-01-21 09:43 1458

Тема важлива, актуальна - це тепер про два законопроекти "Про медіа", авторства Олександра Ткаченко та інших та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації" Володимира Бородянського від Міністерства культури, молоді та спорту України

"Про медіа", на думку Комітет гуманітарної та інформаційної політики готовий до прийняття у першому читанні. На думку Головного експертного управління Верховної Ради потребує повернення авторам на доопрацювання. Перед поданням автори законопроекту радились в закритих робочих групах з невідомими громадськості особами і проект представляється авторами як "сучасний закон". ГНЕУ вважає, що законопроект потребує зміни "структури і змісту", його норми не відповідають Конституції.

У разі його прийняття, телебачення і радіомовлення, друковані ЗМІ і інформагентства, суспільні місцеві мовники та державний Укрінформ, будуть регулюватися цим законом. Суспільний мовник та іномовлення і надалі, чомусь, будуть регулюватися окремими законами. Так само окремо буде регулюватися діяльність і права журналістів, а також державна підтримка ЗМІ (медіа).

У зв'язку з цим є питання до Руслана Стефанчука чи відповідає, на його думку, законопроект про медіа принципам кодифікації, лібертаріанства? Чи вважає він, тепер, можливим прийняття законопроекту з негативним висновком ГНЕУ? Адже до обрання до парламенту кандидат у н.д. Стефанчук постійно зауважував про це опонентам.

Національна асоціація українських медіа (НАУМ NAUM) звертається до Дмитра Разумкова дослухатися до висновку ГНЕУ і направити авторам на доопрацювання законопроект 2693.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації" виставлено на обговорення і фактично він складається з порівняльної таблиці.

Не маю сумнівів, що і цей законопроект отримає негативний висновок ГНЕУ, адже невідповідність Конституції вже в назві. Громадяни мають право на інформацію "усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір", держава має реалізувати це право, а не визначати до якої інформації надати громадянам доступ.

"Вишенька" - обрані громадські об'єднання, які будуть визначати хто журналіст - це прямо суперечить статті 36 Конституції: "Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Усі об'єднання громадян рівні перед законом." "Обрати улюбленців" не вийде.

Створіть можливості, спростіть все, що тільки можна спростити, гарантуйте реалізацію конституційних прав - тоді економіка починає працювати, а громадяни відчуватимуть свою залученість до державних справ.