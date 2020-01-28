Закон про медіа - шампанське для РФ Тетяна Котюжинська

2020-02-13 10:20 999

Якщо немає інших аргументів, то дістають методичку про “агентів кремля”. Причому роблять це ті ж діячі і діячки, які підсовували - нав’язували її попередній владі замість державної комунікації.

Сумно, коли законопроекти стають лише приводом для “дворцових интриг” і бажання отримати посади з великими зарплатами за вірну службу.

Я проти закону про медіа, оскільки він суперечить Конституції України, він не може бути обґрунтований Директивою ЄС, яку ще не впровадила жодна країна ЄС, він отримав негативний висновок експертів Верховної Ради, які пропонують змінити його структуру і зміст.

Наслідком прийняття цього закону буде цементування олігархічних ЗМІ. І от тоді речниця мід рф не потребуватиме слів про стурбованість — вона просто відкоркує шампанське.