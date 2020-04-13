Средство от Апокалипсиса Ярослава Артюшенко

2020-04-27 08:23 864

В селе у меня есть садовый стул как метафора. Он символ того, что, когда всё будет сделано, можно будет посидеть. Но всё, конечно же, не будет сделано никогда, поэтому стул пустует и немного одичал в саду.

В селе рассиживаться не принято с детства принудительно, - чтоб не выросло ледАще. А взрослость, как известно, это когда человек делает добровольно все, что в детстве делал принудительно.

Здешний дом как будто строила загадочная древняя цивилизация, а не бабушка с дедушкой. В нем трехметровые потолки и все комнаты проходные, зато до недавних лет не было воды. В здешнем дворе, стоунхенджем – ограждающие ничто фрагменты намертво вбетонированных заборов и сорок сараев. Ну по ощущениям сорок, с ними вдруг понимаешь значение слова «ключница», и ее актуальность на рынке труда.

Ключи при этом тут работают только от хозяев, все прочие берут, что надо – в прошлом сезоне модно было воровать садовые фонари, сейчас время требует более серьезных решений, поэтому унесли электропилу. Однако опытное неледАще умеет пилить, если надо, без пилы вовсе, да и ручную пилу пока не сперли. Пока.

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Был такой фильм (нет, не «Пила») - «Дом из песка и тумана» - этот же дом из шлакоблока, глины, тыщи муравьев, и усилий. Многолетних усилий переделать все, чтоб можно было с чистой совестью посидеть.

И только теперь стало понятно, - оказывается, здесь так все устроено на случай апокалипсиса. Нет, не в смысле, чтоб спасти (про уровень местной защиты понятно из абзаца о ключах), а чтоб отвлечь.

Буквально все - от прополки клубники сорта «Неурожайная» и посадки картошки «Хорошая попытка» - до ночного выяснения - ходит кто-то по чердаку или это все же муравьи топочут? - заморочит вас надежней любого фейсбука.

И розовый садовый стул будет вам светом в конце света.

Источник фб

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