Что изменится после карантина Олег Ущенко

2020-04-27 08:30 891

Ми ще сидимо на карантині і воно нас не торкнулося, але світ вже радикально змінився. Пандемія вже змінила індустрію реклами та маркетингу.

Всі сучасні книжки з маркетології на найближчі 3-5 років можна сміливо відкладати.

Пропали дурні гроші. У найближчий час ніхто не буде купувати за позичені те, що подобається. Ніхто нікого не буде за копійки возити літаками лише щоби розвантажити трафік. Будуть купувати за свої лише те, що потрібно. Літати будуть лише ті, хто зможе собі заплатити.

За карантин я вчора вперше віддав сценарій реклами. З сучасного там лише картинка та динаміка її подачі.

Світ зараз схожий на доріжку складених ребром доміно. А Коронавірус став тим пальцем, який штовхнув першу кісточку і зараз вони сипляться ланцюжком.

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Впала і падає далі купівельна спроможність навіть серед забезпеченіших, падають бюджети фірм. В Україні бізнес і до карантину не обтяжував себе довготривалими планами на перспективу 2-3 років, то зараз стає взагалі нестерпно важко щось прогнозувати. Особливо, коли йдеться про модель поведінки певних пластів споживачів. У такій безпрецедентній ситуації в економіках на кшталт української вихід один - з буддистським спокоєм спостерігати, як повз тече вода.

Ще не важко. Важко буде, коли закінчуться накопичення у людей та компаній. Тоді буде дуже важко Найгірше, що ми навіть не знаємо, як за важко буде.

Ми від цього не помремо. Зрештою, все це ми проходили у період пізнього Кучми, коли зарплату платили раз у сім місяців, а третину року перевели у свята. Проблема в іншому. Цього разу світ вже не має ресурсів, щоби помагати комусь з боку. Плюс Росія з її далеко недобросусідськими намірами. Доведеться рятуватися самим.

Найперше, мусимо дуже багато вчитися находу. Щоби вижити, мусимо змінитися. Це особливо торкнеться зміни еліт. Сучасний паразитарний істеблішмент не здатний врятувати країну. Це довели висипані на смітєзвалищах тони редиски та інших овочів, які наші фермери виростили, але не змогли продати.

То був лише перший дзвоник...

Источник фб

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