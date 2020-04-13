Карантин и велюровые совещания с золотыми ложечками Янина Соколовская

2020-04-29 13:27 1647
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Как все же забавно тасуется колода. Ещё недавно выходили на Майданы и революции достоинства, а сейчас уже протесты проходят под зданием правительства, их провоцирует скандальная иноформацией о том, что во время карантина в Киеве продолжал работать ресторан Велюр, принадлежащий слуге-депутату Николаю Тищенко.

Это претензии тех славноизвестных 73% к своему избраннику, это символ провалившихся надежд, смены очарования разочарованием. Ведь мы понимаем, что со стороны правительства Шмыгаля есть разумение того, что малый и средний бизнес нужно как можно больше и как можно оперативнее поддержать, есть заявление Шмыгаля о том, что именно малый и средний бизнес кормят сейчас Украину и пополняют бюджет.

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Есть программа правительства по выходу из карантина, согласно которой, малый и средний бизнес первыми получат преференции и смогут работать практически как до карантина.

Вывод о том, что карантин одинаков для всех, что его соблюдать обязаны все независимо от должностей и чинов, должны сделать для себя так называемые слуги, неожиданно превратившиеся господ. Неожиданно для 73 %. Не правительство собиралась на Велюровые совещания, не оно оплачивало бархатные чаи и помешивало их золотыми ложечками. Потому давайте не путать и адресовать протесты тем, кто действительно разочаровал. А ещё предлагаю не очаровываться.

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