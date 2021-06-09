Про визит Зеленского и временные неудобства, которые можно потерпеть Борис Филатов

2021-06-09 13:47 444

После того, как Президент Украины после проведения в Днепре Конгресса региональных властей, покинул свою малую родину, то теперь я могу подвести итоги.

Во-первых, как я уже говорил ранее, Днепр всегда рад гостям, причём не только высоким, а любым.

А уж то, что в течении буквально двух недель, наш прекрасный Город посетило все высшее руководство государства да ещё и не один раз, говорит о многом. И если кому-то из земляков нужно объяснять очевидные вещи, почему это происходит и как это важно для Города, то я не буду тратить свои душевные силы.

Во-вторых, дорогие земляки, вы можете быть разных политических взглядов и иметь разные личные симпатии, но, извините, возмущаться, что «из-за Зеленского снова пробки», как минимум, нечестно и неумно.

Потому, что Президент приехал в Днепр в 15-00, а пробка была С УТРА по причине двух аварий на Слобожанском проспекте. Тогда, когда Зеленский физически находился в это время в Кривом Роге.

Ну, и в-третьих... Уж совсем прямо скажу. Как минимум, можно потерпеть временные неудобства за то, что с инициативы Президента, государство выделяет Днепру колоссальную сумму денег на капитальную реконструкцию многострадального парка Глобы, который сделать по высочайшим стандартам дорого и накладно даже для такого богатого города, как наш.

Приличные люди вообще-то благодарят, а не бухтят по кухням с интернетами...

Источник: ФБ