Почему Украина не имеет права бросить никому неугодного и странного Саакашвили Борис Филатов

2021-10-11 10:29 1110

У нас всегда были сложные отношения.

Еще будучи депутатом ВР, я был первым в Украине, кто сказал, что у него ничего не получится. Что отдельно взятая Одесская область в 40-миллионной стране - это никакое тебе не Батуми. Что Миша - это «политическое животное», в понятном, а не плохом смысле этого слова. Что его картинные поездки на маршрутке, с джипом охраны сзади, это - пустой пиар, а не реальная жизнь.

В ответ, десятки тысяч идиотов со всей страны, ищущих себе очередного Мессию, прокляли меня, а АП Пётра Алексеевича, тогда еще дружившего с Саакашвили, наслало мне в ФБ кучу ботов.

Потом мы с ним чуть не подрались на выборах в Чернигове. В прямом смысле этого слова. Нас разнимала охрана.
Затем он клеймил меня по телевизору и бормотал какую-то чушь, что у меня два вертолёта/портсигара «два»/куртки кожаных «три».

Когда он приехал с избирательным туром в Днепр, то на время его визита, я отменил своё давнее распоряжение о запрете передвижных цирков и зоопарков. С этого троллинга ржали все.

Сейчас он сидит в тюрьме у себя на Родине. Неугодный, никому неудобный, экзальтированный, очень странный.

Но мы не имеем права его забыть и бросить. Украина не имеет права бросать своих граждан. Это - закон. Даже, если это угрожает осложнением отношений с братской нам Грузией.

И мне омерзительно видеть, как сегодня стыдливо молчат его бывшие «соратники».

Своих не бросают. Никогда и ни при каких обстоятельствах. А Миша нам всем стал своим.

Простите, но это от сердца.

Такой я человек.

 

Источник: ФБ

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