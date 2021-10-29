«Спасите нашу маму» или почему люди игнорируют бесплатную вакцину Борис Филатов

2021-10-29 09:27 666

- Добрый вечер.

- Добрый вечер, Борис Альбертович.

- Ну рассказывайте, как обстановка? Вы же знаете, что я обзваниваю коллег лично, чтобы понимать ситуацию. Мне победные реляции горздрава не нужны.

- Ну Вы ж понимаете, что на горздрав в любом случае мы жаловаться не будем ( смеётся ).

- Рассказывайте.

- А что Вы хотите услышать? Плохо все. Сегодня ещё плюс 800. Больницы трещат, коек не хватает, реанимация забита.

- Контингент госпитализированных?

- Ну а чего Вы спрашиваете? Вы же знаете сами. В реанимации все до одного - невакцинированные. В палатах - 95-97 процентов - невакцинированные. Много фальшивых сертификатов. Недавно умерла 47 летняя женщина. Приехала с отдыха с Турции и... всё. Проверили сертификат - подделка.

- Ну вот Вы скажите, скажите хоть мне: «Чем, чем руководствуются эти люди?».

- Борис Альбертович, честно? Не знаю. У меня нет версий. Вот буквально на днях женщина умирает. Я родственникам говорю: «Будем тянуть, но долго, дорого и с непрогнозируемым результатом. Рыдают всей семьей: «Спасите нашу маму. Мы вам денег дадим». А я им в ответ: «Та я вам сама доплачу, только заберите ее обратно домой. Я так уже замучалась, доктора с ног падают»

- Ну Вы же понимаете, что мы обязательно должны всех спасать?

- Борис Альбертович, ирония это была, сарказм. Понимаете? Они рыдают всей семьей, а я им говорю: «Вы хоть понимаете, что государство, предоставив бесплатную вакцину, дало всем вам шанс спасти вашу маму?»

- А они что отвечают?

- А что они отвечают? Они всей семьей невакцинированные. А теперь мы мам их должны спасать…Ладно, Борис Альбертович, мне завтра на работу.

- Давайте и мне в 5 утра вставать. В Одессу еду. К Президенту, на Конгресс»

Еду по трассе.

Вспоминаю разговор.

Отупело смотрю в окно.

Пишу этот текст.

Нет слов. Одни выражения...

 

Источник: ФБ

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