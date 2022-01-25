ЛОХОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ: КТО СТОИТ ЗА НОВЫМИ ПРОТЕСТАМИ Янина Соколовская

2022-01-25 12:07 592

Уже который день мы наблюдаем протесты ФОПов, недовольных тем, что по закону их деятельность нужно фискализировать. Протесты были явно подогреты теми совсем не малыми предприятиями, которые прикрывают свою деятельность ФОПами (каждый, кто вместо одного чека оплачивал набор из нескольких, понимает, о чем я говорю).

Эти якобы народные, а по сути - "схемно-хороводные" протесты должны были, но не смогли всколыхнуть страну против законодательства, спасающего страну от банкротства.

Когда Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, инициировал фискализацию ФОПов, он, во-первых, понимал, что без протестов не обойдётся, во-вторых, знал, что нет другого способа прерывания схем ухода от налогов. И то, что протесты, как их ни спонсируют, не могут разгореться до уровня майдана, свидетельствует: у "теневиков" широкой электоральной базы нет. Скорее она есть у тех, кто считает, что налоги надо платить, а неуплату считать уголовно наказуемым преступлением, как в США.

И если мы действительно движемся к Западным ценностям, то должны понять, что уход от налогов - тяжкое преступление, убивающее государство, в котором нам еще жить. А для государства Украина самое важное сейчас - не поддаться на провокацию якобы протестов и выстоять. Не пойти на поводу совсем не малых бизнесов, которые стоят за спинами ФОПов, и продолжить фискализации в цивилизованном направлении.

Если же толпе позволят затоптать эту идею, то растоптанным и уничтоженным окажется бизнес, работающий по-белому. Ведь действительно, если, организовав немассовое выступление, можно избавиться от кассового аппарата, то зачем честно платить налоги?

Демократию майдана прямо сейчас пытаются использовать для перехода Украины к ОХЛОКРАТИИ, власти толпы, действующей беззаконно и непредсказуемо. Точнее, в украинском варианте, страну толкают к ЛОХОКРАТИИ, рассказывая людям, что они разбогатеют, если избавятся от налогов.

Но уход от налогов обедняет страну, только сейчас начавшую подниматься с позиции наибеднейшего государства Европы. А в бедном государстве богатых ФОПов быть не может.

И очередные протесты при участии скомпрометировавших себя псевдо-ФОПов, и одурачивание людей организаторами митингов показывают, что такое - ЛОХОКРАТИЯ. В таких протестах важно лишь количество денег, которые вкладывают в них, и страна происхождения сил, раскачивающих Украину изнутри.

Но несмотря на все это, 300 тысяч кассовых аппаратов ФОПы уже поставили. Кто не хочет покупать оборудование, может загрузить на свой гаджет программу, заменяющую кассовый аппарат. То есть дешевые варианты решения вопроса предусмотрены.

Цивилизованные правила ведения бизнеса нужны стране. Как минимум для того, чтобы большой бизнес не обворовывал ее, притворяясь набором ФОПов, и не создавал теневые отрасли, которые съедают государство заживо. И фактически сейчас страна оказалась перед выбором: жить в условиях прозрачного бизнеса, как в ЕС и США, или - двигаться по пути дремучей лохократии.