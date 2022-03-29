Черно-белая и совершенно преступная война расставила все по своим местам Борис Филатов

2022-03-29 12:14 777

Основная черта этой войны, что она абсолютно черно-белая.

Если во всех остальных войнах существовали хоть малейшие, но полутона, то эта война - абсолютно черно-белая.

И как бы не захлёбывались от ненависти ублюдки, населяющие соседнее государство, лживые, недалёкие, оболваненные пропагандой, но для этой войны не было ни одной рациональной причины.

От слова «совсем».

Эта война совершенно преступная, грязная и лишённая любого смысла.

Если не учитывать того обстоятельства, что руZZкие просто хотят нас уничтожить…

И ещё. Ещё эта черно-белая война полностью разрушила все мировые институции.

Как бы не кривлялись импотенты из ООН, бессмысленные бюрократы из ОБСЕ и трусливые подонки из «Красного Креста» - они уже в прошлом.

Десятки лет они жрали сотни миллионов долларов налогоплательщиков со всего мира и показали свою полную недееспособность.

Черно-белая война.

Расставила все по своим местам.

Источник: ФБ

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