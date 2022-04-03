Теперь у нас есть полное моральное право убивать этих нелюдей Борис Филатов

2022-04-03 20:37 555

Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине.

Но замученных, расстрелянных, заживо сожжённых уже не вернуть.

Оставим ненависть.

Увы, но она бесконтрольна.

Пришло время холодной ярости.

Теперь у нас есть полное моральное право, спокойно и с совершенно незамутнённым разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах.

Методично и без лишнего героизма.

Бережём силы.

Они нам ещё понадобятся.

Источник: ФБ