Панику отставить! Борис Филатов

2022-04-07 16:00 370

Я буду очень краток, хотя у меня крутится очень много нехороших слов, особенно в сторону бессовестных журналистов, гоняющихся за «жаренными» заголовками и бездумно перепечатывающими друг друга, не вникая в суть вещей: «Мэр Днепра обьявил эвакуацию».

Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций.

Во-вторых, внимательно пересмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях.

Самое обидное, что со второго дня войны, из каждого утюга, и раз сто уже сказал своё ЛИЧНОЕ мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, старикам лучше побыть в более спокойных местах. Особенно, если у них есть возможность и родственники на Западе Украины.

Я говорил об этом 100 раз, но почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбануть и они устроили вакханалию на всю страну.

В-третьих, мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам с Харьковской, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться.
Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть ещё область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь.

Панику отставить.

 

Источник: ФБ

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