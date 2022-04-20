Следком рф возбудил против меня уголовное дело. Это - большой жизненный успех Борис Филатов

2022-04-20 22:47 185

Два месяца назад следственный комитет беларуси возбудил на меня уголовное дело «за разжигание межнациональной вражды»

На меня.

Мэра многонационального областного центра, где дружно живут десятки национальностей.

За то, что молодёжь вывесила у здания мэрии БЧБ флаг.

Вчера следственный комитет роzzии возбудил на меня уголовное дело за «призывы к геноциду» и обьявил в розыск.

На меня. Русского по национальности, по папе - Филатову, по маме - Федорову, говорящему на русском языке.

На меня, не имеющего ни капли украинской крови, но считающего себя украинцем.

За то, что я сказал, что нелюдей, убивавших мирных людей в Буче, нужно теперь искать по всему миру.

Похоже, что я единственный мэр в Украине, у которого теперь есть два уголовных дела от ублюдочных фашистских государств.

Я считаю, что это - большой жизненный успех.

Горжусь собой.

Честно.

Источник:ФБ

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