Есть вещи, которые стоит делать тихо. Особенно в Днепре Борис Филатов

2022-05-04 21:55 703

Во время Майдана у нас в Днепре упал памятник Ленину.

Я был к этому не причастен.

Потом упал памятник Петровскому.

Я тоже был к этому не причастен.

Затем стали падать другие «мемориалы» тоталитарного режима.

Я тоже был к этому не причастен.

Знаете, есть вещи, которые стоит делать тихо. Особенно в Днепре.

Без заявлений.

Пресс-конференций.

Ненужных разговоров.

Мы чистим наш любимый Город.

Потому, что символизм имеет значение.

И, да, единственное. что не дам трогать, так это тётю с большими железными си*ями на Новом Мосту.

У нас с Владимиром Александровичем к ней особое отношение…