Во время Майдана у нас в Днепре упал памятник Ленину.
Я был к этому не причастен.
Потом упал памятник Петровскому.
Я тоже был к этому не причастен.
Затем стали падать другие «мемориалы» тоталитарного режима.
Я тоже был к этому не причастен.
Знаете, есть вещи, которые стоит делать тихо. Особенно в Днепре.
Без заявлений.
Пресс-конференций.
Ненужных разговоров.
Мы чистим наш любимый Город.
Потому, что символизм имеет значение.
И, да, единственное. что не дам трогать, так это тётю с большими железными си*ями на Новом Мосту.
У нас с Владимиром Александровичем к ней особое отношение…