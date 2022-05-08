Мамкины стратеги, привыкшие красть, врать и воевать пушечным мясом уже опоздали Борис Филатов

2022-05-08 22:01 296

Про Амурский мост.

Я точно знаю, что вы, мрази, меня читаете и следите за моей деятельностью. Давайте я расскажу, вам, тупым, циничным и бессовестным выродкам, про тот мост, который вы хотите разбомбить.

1. Этот мост самый старый в Днепре/Днепропетровске/ Екатеринославе. Его мечтал построить еще Александр Николаевич Поль. Наш отец-основатель, человек, которому наш Город обязан всем.

Тринадцать лет Александр Николаевич просил правительство, чтобы построили мост, который бы связал Кривбасс с Донбассом.

Этот мост является символом Города.

Его открыли в 1884 году.

2. Последний раз в истории этот мост разбомбили немецкие нацисты.

Ваши духовные братья.

Но мы восстановили его.

3. Через этот мост проходит пять маршрутов общественного транспорта: трамвай 6 и 9, и троллейбус 2,3 и 15, а не только железнодорожная ветка.

Знайте, подонки, что в тот момент, когда вы отправляйте на него очередную ракету, то вы можете убить десятки мирных людей.

4. И самое главное, твари, поймите одну простую истину.

Разрушение моста и покалеченные судьбы ничем вам не помогут.

Ваши тупые генералы даже не понимают того, что им УЖЕ не удастся нарушить никакую логистику переброски вооружений от наших западных союзников.

Они просто опоздали.

Мамкины стратеги, привыкшие красть, врать и воевать пушечным мясом.

А ещё.

Ещё вам не получиться нас запугать.

Мы и так вас прокляли на сотни лет вперёд.

Источник: ФБ

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