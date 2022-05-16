«Взбесившая бензоколонка» - это не государство, а свора трусливых мародёров Борис Филатов

2022-05-16 22:27 148

На вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Вы вообще можете себе представить какими надо быть мерзкими и лживыми выродками, чтобы ещё три месяц назад кричать на весь мир, что «отодвинем НАТО к границам 1997 года», а уже сегодня с засс@ными глазами заявить, что «Финляндия и Швеция нам ничем не угрожают, а вот к Украине есть вопросы»?

Мир, увы, обладающий короткой памятью, наконец обязан понять, что «взбесившая бензоколонка» - это не государство, а свора трусливых мародёров, которые успешно могут только бомбить ракетами и убивать мирных людей.

Ничтожеств без чести и совести.

Которых не нужно бояться.

 

Источник: ФБ

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