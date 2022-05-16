На вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Вы вообще можете себе представить какими надо быть мерзкими и лживыми выродками, чтобы ещё три месяц назад кричать на весь мир, что «отодвинем НАТО к границам 1997 года», а уже сегодня с засс@ными глазами заявить, что «Финляндия и Швеция нам ничем не угрожают, а вот к Украине есть вопросы»?
Мир, увы, обладающий короткой памятью, наконец обязан понять, что «взбесившая бензоколонка» - это не государство, а свора трусливых мародёров, которые успешно могут только бомбить ракетами и убивать мирных людей.
Ничтожеств без чести и совести.
Которых не нужно бояться.
Источник: ФБ