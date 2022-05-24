Нам открыли Врата Ада Борис Филатов

2022-05-24 22:51 185

В своих интервью я уже рассказывал, как именно для меня началась война.

Но вам, дорогие други, я расскажу чуть больше.

Утром 24-го, когда справа и слева от моего дома ударили ракеты, то первым делом я испугался за…собак. В отличие от десятков тысяч соотечественников, мне невероятно повезло. Если вообще слово «повезло» можно использовать в таком контексте. Мне не пришлось эвакуировать своих родителей - стариков, потому, что они уже покойные и, слава Господу, уже никогда не увидят этот кошмар.

А моя семья встретила войну в…Чили. На высоте в 6700 метров. Да, да, я всегда думал, что мои девочки занимаются таким опасным делом, как альпинизм, а оказывается, что он совсем и не такой страшный. В отличие от русских ракет…

От взрывов собаки начали истошно выть и я сразу решил отправить их подальше в эвакуацию. В Кропивницкий. Ну а кто мог тогда знать, что ракетами будут бомбить везде и по всей стране? И в Кропивницком тоже…

В первые дни карта боевых действий двигалась с угрожающей быстротой. Мой дом, который я с такой любовью строил для своих друзей и гостей, стал наполняться беженцами…

Мои пацаны молча смотрели мне в глаза и также молча задавали вопрос: «Что будем делать дальше?».

Я знал ответ на этот вопрос. Миша Лысенко, мой заместитель, привёз из Павлограда взрывчатку и…дальше… Дальше я не буду особо продолжать.

«Пацаны, если руZZкие мр@зи начинают подходить, то всё минируем нах@й, взрываем и жгём, а оставшихся собак - перестрелять»

«А коты?»

«Коты и так всё переживут»

«А что попугаи?»

«Попугаев - в суп».

Да, так было. Видит Бог. Так было…

Нам открыли Врата Ада.

Мы заглянули в эту бездну сполна.

А теперь только нам, с нашими собаками, котами и попугаями решать, когда мы эти Врата закроем для вас. Не обижайтесь…

Источник: ФБ