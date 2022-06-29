Ужас происходящего заключается в том, что мы воюем с живыми мертвецами Борис Филатов

2022-06-29 16:36 296

Ужас происходящего заключается в том, что мы воюем с живыми мертвецами.

Существами, которые кормятся ложью, сосут гной пропаганды и круглосуточно купаются в грязи и ненависти

Их бессмысленно переубеждать, потому что они, как настоящие падальщики, получают от всего этого наслаждение.

В них нет ни капли эмпатии, человеколюбия или веры в Господа Бога.

От последнего забулдыги из глубинки до директора «Эрмитажа» и верховного сатаны, выдающего себя за священнослужителя, но, при этом, упавшем в церкви на ж@пу потому, что на диавольских копытах скользко ходить по граниту…

Вчера их пропаганда захлёбывалась ором, что ракетные удары по СТО и АТП в Днепре были сделаны для того, чтобы разрушить «места ремонта автомобильной техники «Азова».

Живые мертвецы с гноем вместо мозгов, радовались и подкидывали свои шапки-ушанки в комментариях.

Им в голову даже не приходило мысли, что стрелять «Калибрами» по СТО, которых в Украине тысячи, совсе уж как-то бессмысленно.

Даже, если на этих СТО отремонтировали пару-тройку каких-то горбатых пикапов для фронта.

И что кроме террора против «мирняка», ничем больше нельзя объяснить эти акции устрашения в тылу.

Посетил сегодня СТО и АТП, близлежащие улицы. Ходил с людьми по домам и дворам, осматривал посеченные осколками крыши, развороченные спальни и кухни, прошитые насквозь летние беседки и развороченные гражданские автомобили. Военной техники, вместе с корреспондентами CNN, мы так не нашли…

Зато обнаружили очередного «крокодила» в 124-м кузове, который кто-то привёз на «Автодизель» на реставрацию. Но, бл@ди, ушатали и его…

Нет слов, нет ненависти.

Есть только желание, чтобы они все поскорее сдохли.

Причём все.

А вы, пожалуйста, берегите себя.

Не буду напоминать лишний раз, но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности стоило нам двух жизней.

Директор предприятия и бухгалтер, решили остаться при воздушной атаке в кабинете на третьем этаже. Все остальные - спустились вниз. Все живы. А их нет:((

Я понимаю, что в Городе физически не может хватить убежищ на всех, но, как минимум, помните про правило двух стен и не подходите к окнам.

И обязательно спускайтесь хотя бы на нижние этажи, а лучше в паркинги, метро и подвалы.

Берегите себя, я вас всех люблю.

Честно-пречестно.

Источник: ФБ