Дрони чи стадіони Борис Филатов

2023-07-23 19:55 370

Оскільки зараз в суспільстві триває палка дискусія щодо «правильного» використання коштів та закупівель для армії, я теж маю що сказати.

Хоча з цього приводу вже прозвучало багато висловлювань, включно з позицією шановного пана Арахамії (повірте, це сказано без іронії), я думаю, що нам варто почати з початку і розібратися з критеріями та пріоритетами.

Мабуть, я один з небагатьох маю право назвати себе достатньо обізнаним в цій темі.

Як в дронах, так і в стадіонах.

Бачте, ще від самого початку повномасштабного вторгнення, я чи не перший відверто казав, що ця війна – на роки, і аж ніяк не на «два-три тижні», как нам жваво побрехували з телемарафону.

І хоча «иных уж нет, а те уже далече», та, як результат, територіальна громада Дніпра, яку я очолюю, за офіційними даними посідає перше в країні місце у придбанні дронів для ЗСУ.

Залишивши далеко позаду низку потужних міністерств та відомств із мільярдними бюджетами, які для ЗСУ не зробили нічого особливого.

Та навіть деякі інші міста з величезними бюджетами.

Більше ніж у Дніпра, але ви тільки не подумайте, що це столиця.

Дніпро витратив мільярди гривень на війну.

Та це заслуга не суто моя, а всіх земляків.

Натомість я став ще й спеціалістом з придбання автомобілів для фронту.

Попри те, як ще на початку 2022 року

ми публічно сварилися з Премʼєр-міністром, який був проти великих закупок машин громадами, аби ті «не заробляли авторитету серед військових» (кому цікаво – погугліть)

І коли деякі обласні центри обмежилися чотирма (!) пікапами для передової за всі ці пʼятсот з лишком днів війни (!!), Дніпро купив близько 650 легковиків і вантажівок (!!!)

Не задля «авторитету», певна річ.

Але коли, коли міськрада купила Toyota в базовій комплектації, «розслідувачі» обіср@али мене до маківки.

Бо є стара маніпуляція.

У журналістів вже давно так, що вкрали/взяли хабаря/витратили забагато – це «в мерії Філатова».

А як щось хороше, то воно просто десь «в Дніпрі».

Менше з тим.

Бо я, крім всього іншого, є також фахівцем зі стадіонів.

Зокрема й того самого, який під час війни ми хотіли будувати у Придніпровську приватним коштом, а потім містяни сказали, що їм так не треба і краще б за бюджетні.

Як результат стадіону вони не мають і курять бамбук.

Бо «активні» містяни завжди хочуть щось таке.

Щоб у їхньому мікрорайоні стадіон звели коштом бюджету – навіть посеред війни. А от вкласти плитку в прилеглому житломасиві – то зась.

Тому що всі гроші потрібні для ЗСУ.

Та знову ж – не про це.

А про те, що питання дронів та стадіонів лежить глибоко в площині остаточного морально-етичного вибору.

Тут мають право на існування поодинокі виключення, але не подвійні стандарти.

Цей вибір допоможе структурувати процеси, але й оголить незручну правду.

Для політичного істеблішменту і суспільства загалом.



Для держустанов, які весь цей час володіли величезними бюджетами, але фактично нічого не купили для армії.

Для громадян, хто кляне нову бруківку на далекому проспекті, а потім приходить на прийом до міського голови і вимагає полагодити ліфт і поміняти вікна в їхньому підʼїзді.

Бо це, мовляв для мене та моїх сусідів, а хай на ЗСУ платять інші містяни.

Для правоохоронців із захмарними бюджетами, котрі після оборони «закарпатського котла» стурбовані лише доведенням своєї рентабельності.



Тому нам треба визначитися з критеріями та пріоритетами.

Виходячи з розуміння, що війна триватиме ще досить довго.

Я не виправдовую міських голів, які подекуди заграються в «міцних господарників».

Але я й не можу підтримати тих, хто вважає, що життя міст треба ставити на паузу.

Бо так разом з плиткою і стадіонами до «нецільового» використання коштів зʼїде дитяче харчування в школах і програми патріотичного виховання молоді і ще багато чого.



Натомість давайте зберемося і узгодимо механізм, як це витрачати кошти обґрунтовано і без бюрократичних перепон.

Щоб у місцевого самоврядування не було «забагато куплених вантажівок».

Дамо офіційно можливість територіальним громадам витрачати 50% військового ПДФО на потреби оборонців.

Бо у шановного Кабінету Міністрів спостерігається ідіосинкразія.

Коли однією рукою не дають містам механізмів закупівель для армії, а іншою смикають за витрату грошей «не туди».

Давайте припинимо перекручувати, закидаючи місцевому самоврядуванню там, де, напевно, не слід.

Бо пошук «зручної» правди завжди повертатиметься бумерангом.



Насамперед подивіться на себе в дзеркало, і спитайте: « А що я зробив для своєї країни та її Перемоги?»

Мені за свою відповідь не буде соромно.

Бо кожного дня ми сидимо в Дніпрі і думаємо, що ще ми можемо.

Источник: ФБ