Как нам наладить мобилизацию Алексей Курпас

2024-06-25 15:00 370

Принудительная мобилизация начинает давать сбои. В чем причина? Все очень просто. Те, кто отвечает за мобилизацию, выбрали очень неправильный путь. Вернее его не правильно выбрали те, кто вообще отвечает за страну. Если соседнее государство хоть кривую\косую формулировку для войны выбрало, то у нас что? Военное положение? И судя по всему политическое страны положило на положение и продолжает пилить бюджет. И все ж это видят на их декларациях о доходах и чувствуют на своих кошельках. Государство утвердило рекордный оборонный бюджет в размере 1,6 триллиона гривен, но спросите любое подразделение, чего им не хватает? И вам ответят – всего. В наличии только еда и патроны для автоматов, а армия дронов застряла где в Минцифры, необходимые автомобили ездят тысячами по Киеву и «львовскому котлу». А каждый день мы слышим о необходимости еще финансирования военных местными бюджетами, хотя у них уже даже НДФЛ военных забрали, и донатить, донатить, донатить. И на этом фоне мы пытаемся не заинтересовать ребят служить (говорят же не все в штурмовики идут) и воевать (не обученных и 45+, когда против них 20-25 летние мотивированные) за копейки и с сомнительным будущим в случае ранения и еще более сомнительным обеспечением семьи в случае гибели.

Ну а вишенка на торте – военкомовские бусики. Есть простая статистика – те, кто пакует людей на улицах городов и сел в военкоматы на 95 процентов (среди представителей ТЦК) не воевали (даже имея статус УБД) и на 99,9 процентов среди полицейских. Про вторых хочется сказать особенно, их больше 100 тысяч, они все обучены за государственный счет стрелять, но забронированы и не воюют, а пакуют мирных граждан, тормозят машины и проверяют документы. Может этому проще научить мобилизованных и выпустить их на улицы городов?

Так вот эти супер патрули из «ухилянтов» начали потихоньку получать по морде, кататься на капотах авто, нюхать газ из баллончиков и утром смотреть на свои сгоревшие машины. А что будет дальше? Во время военного положения начиная с 15 апреля 2022 года действует постановление правительства номер 448 про порядок использования оружия гражданскими лицами во время российской агрессии. Согласно пункта 6 этого постановления гражданские лица, владельцы оружия, могут самостоятельно принимать решение по применению оружия для индивидуальной самообороны и защиты жизни других людей против тех, кто совершает правонарушение. Привет представителям ТЦК, которые без представителей полиции не имеют права задерживать граждан Украины. Тут еще и вопрос если собственник оружия узнает, что представитель ТЦК применяет силу и нарушает права граждан в зданиях ТЦК, можно ли его, как нарушителя закона немного того…?

И на последок, от ребят с передовой «Загнанные как бараны нам не нужны, они не помощь, а опасность для нас, мы не можем на них рассчитывать даже в глубоком тылу, но люди нам нужны, лучше мотивированные, а как минимум ответственные». Как то так…