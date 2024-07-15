Пока народ донатит, власть ворует? Алексей Курпас

2024-07-15 09:46 333

Что происходит с нашей страной? Почему за два с половиной года войны экономика не стала на военные рельсы? Хотя глядя на декларации народных депутатов, руководителей министерств и региональных чиновников понимаешь, что для кого война, а для кого… ну вы в курсе.

Но давайте разберем реальный кейс отжимания денег у народа на войну. Он состоит из нескольких историй, которые заслуживают особенного внимания, ведь суммы, которые фигурируют даже в открытых источниках просто сражают наповал. И это не мое личное мнение, а скажу мягко, ряд вопросов от моих друзей, которые с первых дней в ВСУ и далеко не в тылу, и с которыми я общаюсь постоянно и совсем не по телефону.

Вопрос первый, бюджет Министерства обороны на 2024 год 1,2 триллиона гривен. Где он? Судя по обеспечению войск и зарплатам, то кроме продуктов Минобороны ничего не закупает! Дроны, РЭБы, транспорт, генераторы, старлинки – на 70-80 процентов потребностей подразделений поступает от волонтеров. Так на что же идут деньги Минобороны? И почему у местных администраций отобрали военный НДФЛ (налог на доход физических лиц), а это, например, только у Киева 7 миллиардов (хотя город уже помог армии на почти 9 миллиардов и продолжает помогать). И почему «активисты» ходят и пытаются нагибать городские\областные\районные администрации на увеличение финансирования армии? Центральная власть пытается спихнуть вопрос финансирования ВСУ на местные администрации, чтобы дальше их уничтожать, хотя весь бюджет Киева (который на 85 процентов состоит из зарплат коммунальщиков в среднем 12-14 тысяч гривен и оплаты услуг ЖКХ) всего 80 миллиардов гривен, в то время как весь оборонный бюджет Украины в 20 раз больше.

Вопрос второй, а что там у самых больших донаторов с финансированием ВСУ? Там всякие волонтеры\комики\бизнесмены поддерживают армию, но за чей счет? Только за прошлый год разнообразные благотворители ПОЛУЧИЛИ ОТ УКРАИНЦЕВ около 20 миллиардов гривен. На свою деятельность они имеют право тратить до 20 процентов от суммы донатов, что собственно они и делают. Поэтому когда вам рассказывают, что кто то помогает армии, знайте, что это помогаете реально вы, а не какой то фонд с медийным руководителем. Практически в каждом литре бензина, каждой чашке кофе, каждой пачке макарон заложена одна гривна на потребности армии, которую не отдают собственники бизнеса, а дополнительно берут с каждого из нас. И мы готовы платить, только хотелось бы услышать благодарность от самих этих собственников бизнеса, а не читать, что они помогают, а мы как бы вообще ни при чем. Скажу даже больше, собственники сделали маркетинговой фишечкой наши с вами донаты на ВСУ через какой то товар. Простой пример – пачка соли себестоимостью 3 гривни продавалась по 500 гривен в одной из сетей супермаркетов. Вся сумма (надеюсь) шла на донат, где сам супермаркет на армию перечислял от себя лишь 0,6 процента от суммы, но для всех это ж сеть супермаркетов помогает…

Вопрос третий, цены и тарифы на услуги ЖКХ и основные продукты и товары. Сейчас на каждом шагу кричат про неплатежи за коммунальные услуги, только в одном Киеве за воду и тепло должны уже больше 10 миллиардов. А никто не думал, что зарплаты людей как то не очень успевают за тарифами? Цены на электрику уже поднимались дважды с начала войны, а к зиме поднимутся в третий раз и будут уже выше среднеевропейских, а о продуктах и говорить нечего (а теперь еще и без электрики их хранить сложно). Скорее всего нас таки ждет рост и тарифов на воду и тепло, так что долги только вырастут. Глядя на поведение государства и бизнеса в ценообразовании войны у них точно нет.

А причина проста, все вышеперечисленное – это чьи то непомерные аппетиты и желания максимально загнать население в долги, что бы потом исполнительная служба арестовывала счета и имущество.