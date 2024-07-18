Будет Трамп, и что? Алексей Курпас

2024-07-18 17:38 296

Тут нас все запугивают приходом к власти Трампа в США, а стоит ли этого бояться? Начнем с того, что если из президентской гонки выйдет Байден (или правильнее сказать когда выйдет Байден) и его заменят на условную Мишель Обаму, шансы Трампа не будут казаться уже такими высокими, так что о его победе говорить преждевременно. Но а если все таки победит?

Основной страх украинцев «америка перестанет нам давать оружие». Ну давать может и перестанет, а вот продавать будет. Во-первых, американские оружейные компании уже так раскрутили свой маховик производства, что точно не смогут его остановить. Во-вторых, и демократы и республиканцы едины в одном – Украина должна полностью перейти с советского оружия на американское под соусом «стандартов НАТО» а в реалии для обслуживания своего оружия своими же компаниями. В-третьих, а кто нам сказал что переданное вооружение это подарок? Почитайте заявление американских политиков, что оружие должно защищать иностранные инвестиции в Украине. Вот вам и простой расклад сотни миллионов долларов защищают миллиардные инвестиции. Кроме того, Трамп говорил что готов поставлять оружие Украине, но в кредит. Условно говоря это будет выглядеть так: поставят оружие на 50 миллиардов в кредит на 20 лет и мы будем ежегодно выплачивать кредит с процентами где то на уровне 6-7 миллиардов – очень даже неплохой заработок для всех, кроме Украины.

Страх номер два – «нас втолкнут в мир с потерей территорий». Оккупированные территории только де-юре наши. Вспомните как мы все дружно кричали, что двигаемся в ЕС, строим европейское государство, куда захочет вернуться и Крым со своими жителями. А что сделали? Правильно, перекрыли воду Крыму и «пусть они теперь воду у своей России берут». Как то это не очень по европейски. Но вернемся к миру на условиях Трампа. Для него Россия никогда не была угрозой, потому что в США ее считают просто сырьевым придатком у которого есть ядерное оружие и отвратительная армия, которая не в состоянии победить даже более слабую армию с меньшим количеством людей и старым списанным западным металлоломом. Трампу, читай крупному бизнесу, Россия нужна в своей обойме, ведь главное американцы уже сделали – пересадили Европу с российской газовой иглы на свою. Американцы понимают, что для России, где у Путина финальный срок правления (иначе дальше путь Байдена), снятие санкций более важное, чем Херсонская и Запорожская области вместе взятые. По этому в итоговом мирном договоре появится какая то такая формулировка, которую без ста грамм не поймешь, а на деле обе стороны будут доказывать, что именно они отвоевали себе территории.

Страх номер три, через несколько лет Россия нас захватит. К счастью мы не Афганистан, куда США входила с определенной целью и эта территория нужна была временно им, а в реалии только мировым картелям торгующим наркотиками. С Украиной совсем по другому и нашу территорию собираются доить еще несколько десятилетий. При таких раскладах Россия полезет к нам только если захочет самоубиться да и судя по всему у нее будет чем заниматься в момент передела власти «после Путина», так что ближайших лет десять ей будет не до нас. А так как нас примут в ЕС, то у нас будет замечательная возможность с паспортом гражданина Евросоюза куда то переехать за это время.

А вы говорите, что Трамп это страшно…