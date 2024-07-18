Будет Трамп, и что? Алексей Курпас

2024-07-18 17:38 296

 

Тут нас все запугивают приходом к власти Трампа в США, а стоит ли этого бояться? Начнем с того, что если из президентской гонки выйдет Байден (или правильнее сказать когда выйдет Байден) и его заменят на условную Мишель Обаму, шансы Трампа не будут казаться уже такими высокими, так что о его победе говорить преждевременно. Но а если все таки победит?

Основной страх украинцев «америка перестанет нам давать оружие». Ну давать может и перестанет, а вот продавать будет. Во-первых, американские оружейные компании уже так раскрутили свой маховик производства, что точно не смогут его остановить. Во-вторых, и демократы и республиканцы едины в одном – Украина должна полностью перейти с советского оружия на американское под соусом «стандартов НАТО» а в реалии для обслуживания своего оружия своими же компаниями. В-третьих, а кто нам сказал что переданное вооружение это подарок? Почитайте заявление американских политиков, что оружие должно защищать иностранные инвестиции в Украине. Вот вам и простой расклад сотни миллионов долларов защищают миллиардные инвестиции. Кроме того, Трамп говорил что готов поставлять оружие Украине, но в кредит. Условно говоря это будет выглядеть так: поставят оружие на 50 миллиардов в кредит на 20 лет и мы будем ежегодно выплачивать кредит с процентами где то на уровне 6-7 миллиардов – очень даже неплохой заработок для всех, кроме Украины.

Страх номер два – «нас втолкнут в мир с потерей территорий». Оккупированные территории только де-юре наши. Вспомните как мы все дружно кричали, что двигаемся в ЕС, строим европейское государство, куда захочет вернуться и Крым со своими жителями. А что сделали? Правильно, перекрыли воду Крыму и «пусть они теперь воду у своей России берут». Как то это не очень по европейски. Но вернемся к миру на условиях Трампа. Для него Россия никогда не была угрозой, потому что в США ее считают просто сырьевым придатком у которого есть ядерное оружие и отвратительная армия, которая не в состоянии победить даже более слабую армию с меньшим количеством людей и старым списанным западным металлоломом. Трампу, читай крупному бизнесу, Россия нужна в своей обойме, ведь главное американцы уже сделали – пересадили Европу с российской газовой иглы на свою. Американцы понимают, что для России, где у Путина финальный срок правления (иначе дальше путь Байдена), снятие санкций более важное, чем Херсонская и Запорожская области вместе взятые. По этому в итоговом мирном договоре появится какая то такая формулировка, которую без ста грамм не поймешь, а на деле обе стороны будут доказывать, что именно они отвоевали себе территории.

Страх номер три, через несколько лет Россия нас захватит. К счастью мы не Афганистан, куда США входила с определенной целью и эта территория нужна была временно им, а в реалии только мировым картелям торгующим наркотиками. С Украиной совсем по другому и нашу территорию собираются доить еще несколько десятилетий. При таких раскладах Россия полезет к нам только если захочет самоубиться да и судя по всему у нее будет чем заниматься в момент передела власти «после Путина», так что ближайших лет десять ей будет не до нас. А так как нас примут в ЕС, то у нас будет замечательная возможность с паспортом гражданина Евросоюза куда то переехать за это время.

А вы говорите, что Трамп это страшно…

subscriber subscriber

Еще блоги

Алексей Курпас Будет Трамп, и что? 2024-07-18 17:38 296
Алексей Курпас Пока народ донатит, власть ворует? 2024-07-15 09:46 1295
Янина Соколовская НЕ КЕННЕДИ! ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА - СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ И ВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ 2024-07-15 09:43 1406
Алексей Курпас Как нам наладить мобилизацию 2024-06-25 15:00 8584
Игорь Шевырев Победа Индии, поражение «хиндутвы» 2024-06-08 09:00 5772
Олена Мельник „Там ведмідь танцює степ“ 2024-06-01 14:55 5772
Игорь Шевырев Китай показывает Путь для Европы 2024-05-25 19:59 5365
Игорь Шевырев Модернизация по-китайски 2024-05-20 14:47 5772
Все блоги

Блоги

Алексей Курпас Будет Трамп, и что? 296
Алексей Курпас Пока народ донатит, власть ворует? 1295
Янина Соколовская НЕ КЕННЕДИ! ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА - СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ И ВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ 1406
Алексей Курпас Как нам наладить мобилизацию 8584
Игорь Шевырев Победа Индии, поражение «хиндутвы» 5772
Олена Мельник „Там ведмідь танцює степ“ 5772
Игорь Шевырев Китай показывает Путь для Европы 5365
Игорь Шевырев Модернизация по-китайски 5772
Все блоги