Кое что о налогах и воровстве Алексей Курпас

2024-08-05 12:06 3811

Тут интересная ситуация нарисовалась. Оказывается в бюджете Украины нет денег на зарплаты военным. Вернее они были, но из-за задержки американской помощи их пришлось потратить на оружие. И вот тут главный вопрос – на какое? Все, что нам передают партнеры это в рамках помощи это идет за их средства, а на те же боеприпасы в рамках коалиции деньги собирали чехи. Получается что оружие на 500 миллиардов гривен (почти 13 миллиардов долларов) мы купили у внутренних производителей. Возникает вопрос у кого и что? Может это дроны? Но нет, смотрим в бюджет и там видим запланированную цифру 45 миллиардов гривен на дроны. Парадокс, куда делась огромная сумма денег (пятая часть от гипотетического военного пакета от США). Кроме того по украинским контрактам предоплаты вообще не предусмотрены, а значит что оплаты должны идти по актам.

Интересна и другая информация, в бюджете этого года доход предусмотрен в размере 1,8 триллиона гривен, из которых 1,6 триллиона это деньги на оборону (включает все силовые структуры), а еще 1 триллион предусмотрен на выплату долгов, из которых больше половины это по внутренним долгам, то есть своим же структурам, и когда мы слышим, что правительство не может договориться о реструктуризации долгов, возникает неподдельное удивление – пока весь народ в долгах, но продолжает донатить, кто очень неплохо зарабатывает на облигациях внутреннего займа. Кстати в следующем году мы должны по долгам выплатить 870 миллиардов, доходная часть вряд ли сильно шагнет за 2 миллиарда, где то таким же будет и бюджет обороны, а в правительстве говорят, что им не хватит гже то 15 миллиардов долларов, которые придется одалживать. А это я не назвал остальные статьи бюджета, так что с математикой в нашем правительстве не очень.

Ну а теперь о главном, где ж правительство хочет взять 500 миллиардов? Так с нас! Формально просто увеличит, например, на 5 процентов НДС, но платить то все-равно этот налог нам, так что все подорожает на 5-7 процентов. Вот такая занимательная математика.